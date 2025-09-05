58 perce
Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál az Azerbajdzsánnal való együttműködésből
Magyarország igen sokat profitál az Azerbajdzsánnal való együttműködésből, amely kulcságazatokban hozott komoly fejlődést, így például az energiaiparban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 11. Magyar-Azerbajdzsáni Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság ülésén a Puskás Arénában 2025. szeptember 5-én
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a magyar–azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a világban drámai változások zajlanak, és ezekre kétféle reakciót lehet adni: „az egyik az, hogy struccként homokba dugjuk a fejünket, a másik pedig az, hogy megértjük ezen alapvető változásoknak az okait, gyors döntéseket hozunk, és a magunk javára fordítjuk ezeket”.
Az Európai Unió az első forgatókönyvet választotta, mi, magyarok, pedig a második forgatókönyvet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a világban zajló változásokat a magunk javára fordítsuk
– fogalmazott.
Majd ilyesfajta nagy változásnak nevezte a világ erőközpontjainak az átalakulását és a kaukázusi, közép-ázsiai térség szerepének felértékelődését.
Mi nem tegnap óta, hanem tizenöt éve építünk kölcsönös tiszteletre alapuló és kölcsönös előnyökkel járó együttműködést Azerbajdzsánnal, amiért a legelején még azok az európaiak nevettek és oktattak ki minket, akik ma egymásnak adják a kilincset Bakuban, hogy fényképezkedhessenek az azerbajdzsáni elnökkel
– húzta alá.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt időszakban sokat nyert az Azerbajdzsánnal való együttműködésen, ez kulcságazatokban hozott nagyon komoly fejlődést, például az energiaiparban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban.
Mi a nemzetközi energiapiacokon vásárlóként voltunk jelen. Magyarországon nincsenek nagy földgáz- vagy kőolajmezők, így mi soha nem voltunk meghatározói a nemzetközi energiapiacnak, mi mindig vásárlók voltunk. Ugyanakkor az Azerbajdzsánnal folytatott energiaegyüttműködés lehetővé tette azt, hogy kőolaj- és földgázmezők híján is energiatermelő országgá váljunk, és ezáltal a nemzetközi energiapiacokon is teljesen új dimenzióban léphessünk föl
– mutatott rá.
Emlékeztetett, hogy a Mol és az MVM a világ legjelentősebb földgáz- és kőolajmezőiben vált résztulajdonossá Azerbajdzsánban, s az ottani kitermeléssel eladóként is fel tud lépni a nemzetközi energiapiacokon.
Kifejtette, hogy a Mol részesedése a világ egyik legjelentősebb kőolajmezőjében azt eredményezte, hogy tavaly a vállalat csoportszintű szénhidrogén-kitermelésének már a 15 százaléka Azerbajdzsánhoz kötődött, mintegy ötmillió hordó kőolaj.
A Mol a küszöbén van annak, hogy újabb megállapodást kössön arról, hogy egy újabb nagy azerbajdzsáni mező kitermelésének nemcsak résztulajdonosa, hanem operátora is legyen, és megállapodás született arról, hogy a világ egyik legjelentősebb szénhidrogénmezőjében a kőolajkitermelés mellett a földgázkitermelés is megindul a Mol részvételével a jövő évtől
– tudatta.
Arra is kitért, hogy az MVM közben egy másik jelentős szénhidrogén-mezőből tavaly négy hónap alatt 382 millió köbméternyi kitermelt földgázhoz jutott.
Közölte, mindez dimenzionálisan más pozíciót jelent Magyarország számára, és nagy lehetőség hazánk energiabiztonságának garantálására.
A miniszter érintette azt is, hogy dimenzióváltás történt a gyógyszeripar területén is, ugyanis a magyar vállalatok eddig eladóként léptek fel a dél-kaukázusi országban, míg mostantól, egy beruházási megállapodás nyomán, két jelentős hazai cég is szerződéses gyártóként léphet majd fel.
Így a magyar gyógyszerek innentől Azerbajdzsánban is gyártásra kerülnek, ezáltal még nagyobb piaci lehetőségekhez jutunk
– jegyezte meg, hozzátéve, hogy emellett hamarosan megkezdődik a Hell nagy italdobozgyártó üzemének építése is az országban.
Szijjártó Péter: Magyarország a jó kínai–amerikai kapcsolatokban érdekelt
Leszögezte:
a magyar kormány mindig kiállt Azerbajdzsán területi integritása mellett, és készen áll részt venni a karabahi térség újjáépítésében.
Ezek a munkák most fizikailag is megkezdődnek, miután az azeri kormány jóváhagyta azokat a magyar terveket, amelyek a Soltanli nevű település újjáépítésére vonatkoznak. Az építési engedélyek is megérkeztek, így a munkák megkezdődnek
– közölte.