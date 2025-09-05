Kihátrált az áfacsökkentésből a Tisza

Újabb bizonyíték került elő, amelyből az látszik: a Tisza Párt, kormányra kerülése esetén korábbi ígérete ellenére sem vezetne be áfacsökkentést. Erről Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági programírója beszélt, felelőtlenségnek nevezve egy ilyen lépést. A szakértő egyetért ezzel, sőt úgy fogalmazott: az áfacsökkentés gazdaságilag jelentős károkat tud okozni – írta meg az Origo alapján a Magyar Nemzet.

A lap az újabb Tisza-megnyilvánulást idézi, amelyben maga, a párt gazdasági programírója bizonyította be, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza a sokat emlegetett áfacsökkentést.

Az áfabevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– fogalmazott Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén. Ez szöges ellentétben áll Magyar Péter korábbi ígéretével, amely szerint kormányra kerülve a párt a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.