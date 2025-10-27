október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházások

1 órája

Hatalmas fejlesztés kezdődik Ferihegyen

Címkék#stratégia#Nagy Márton#Lázár János

Jelentős fejlesztéseket jelentett be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter.

MW
Hatalmas fejlesztés kezdődik Ferihegyen

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter

Fotó: Vémi Zoltán

A repülőtér egy stratégia eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tette meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - írta a Világgazdaság.

Hozzátette: 

ez egy erős pénzügyi befektetés is, mely az előzeteseknél 2-3 évvel hamarabb is megtérül.

A Nyugati Pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára egy  három-négyezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki majd a kivitelezésre. A vasút fejlesztése egymilliárd eurós beruházás, ennek keretében 27 kilométernyi vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy

 ezermilliárd forint értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. 

Ebből egymilliárd euró a vasúti kapcsolat, egymilliárd a hármas terminál valamint ötszázmillió euró a közútfejlesztés – tette hozzá tárcavezető.

A vasúti szakaszon a vonat 160 kilométer per órás sebességgel tud majd közlekedni.

Kiemelte, 

a várakozásokkal jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda.

A teljes cikkért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu