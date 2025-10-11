Ötéves a népszerű áruházlánc mobilos alkalmazása – ha letöltjük, autót nyerhetünk!

Az elmúlt öt évben a MySPAR applikáció igazi sikertörténetté vált: induláskor még újdonságnak számított a digitális kuponok világa, ma viszont már több mint félmillió aktív felhasználó veszi igénybe nap mint nap. Az app folyamatosan bővült új funkciókkal – a bevásárlólista-tervezőtől a digitális blokkokig–, így mára nemcsak a spórolás eszköze, hanem egy komplett vásárlási asszisztens lett.

Akár 30 százalék kedvezmény a jubileumi kuponokkal

Az ötödik születésnap alkalmából 2025. október 2. és 29. között a MySPAR appban a hetente frissülő termékkuponok extra kedvezményt adnak, ennek köszönhetően akár 30 százalékkal olcsóbban szerezhetők be a kedvenc termékek.

Egy Peugeot 2008-as a fődíj

2025. október 9. és 29. között a MySPAR eddigi legnagyobb játékába kapcsolódhatunk be: ha az appban regisztráljuk a digitális blokkunkat, máris esélyünk lehet a fődíjra, egy új Peugeot 2008-ra. Emellett számos értékes nyeremény – KitchenAid termékek, Philips Airfryer és 5 darab 100 ezer forint értékű Spar nyereménykártya – talál gazdára. Az ünnepi kampány arca Fördős Zé, aki tavaly óta segít bemutatni a MySPAR előnyeit a vásárlók számára.

További infók ITT érhetők el.