1 órája
Szijjártó Péter: Magyarország nyertese az autóipar átalakulásának
„A kormány gazdasági semlegességi stratégiájának köszönhetően Magyarország a jelenleg zajló autóipari forradalom egyik legnagyobb nyertesévé vált, hiszen az ágazat teljes értékláncának – a gyártástól a kutatás-fejlesztésig – otthonául szolgál” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zalaegerszegen. A tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy a Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, 80, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve.
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Zalaegerszegen a MAJOSZ által szervezett járműipari konferencián vett részt, amelyen hangsúlyozta, hogy az autóipar jelenleg történelme legjelentősebb technológiai forradalmán megy át, amely vesztesekre és nyertesekre osztja fel a világot, márpedig a kormány célja, hogy Magyarország utóbbiak közé tartozzon.
Ahhoz azonban, hogy nagyot nyerhessünk, fontos volt annak a leszögezése, hogy nem szabad követő üzemmódban haladni, hanem igenis ennek a globális technológiai forradalomnak az élén, de legalábbis az élmezőnyében kell haladnunk
– figyelmeztetett.
Aláhúzta, hogy
az iparág szereplői kizárólag globális munkamegosztás keretében tudják véghezvinni az elektromos átállást.
„És innen már világos is volt, hogy merre kell mennünk, hiszen egy kis vagy közepes méretű közép-európai országként akkor reális, hogy nagyot nyerjünk a nagy autóipari átalakuláson, ha mi biztosítjuk a legjobb feltételeket ehhez a nagy, globális vállalati munkamegosztáshoz” – fogalmazott.
Kifejtette, hogy ezért is volt szükség a gazdasági semlegességi stratégiára, azaz a keleti és nyugati szereplők zavartalan együttműködését lehetővé tévő környezet kialakítására, ami mára bizonyítottan az autóipari forradalom nagy nyertesévé tette Magyarországot.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyértelműen a legnagyobb nyertesek közé tartozik abban, hogy hol jönnek létre az új korszakhoz szükséges termelési kapacitások.
Nehéz úgy eldobni egy követ ebben az országban, hogy ne egy éppen épülő autógyárat vagy valamely beszállító gyárát találja el
– mondta.
Fontosnak nevezte, hogy hol fejlesztik tovább az ágazat legújabb technológiáit, s hazánk ezen a téren is jól áll, mivel számos nagy nemzetközi autóipari szereplő itt hozta létre elektromobilitási stratégiájának központját.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy
Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a technológia fejlesztésén át a kutatás-fejlesztésig.
Példaként említette, hogy Magyarország egyike a világon annak a három országnak, ahol mind a három prémium német autómárkának gyára van, s már a tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó közül is öt a letelepedés mellett döntött.
Emlékeztetett arra, hogy a kormány az elmúlt 11 év során 435 autóipari nagyberuházáshoz biztosított támogatást, összesen 840 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 6600 milliárd forintnyi beruházás és 64 ezer új munkahely jött létre a szektorban.
Szavai szerint ennek eredményeképpen a magyar autóipar termelési értéke ezen időszak alatt mintegy 3,5-szeresére nőtt, 2022-ben először elérve a tízezer milliárd forintos üvegplafont, és azóta is csúcsokat döntve.
A miniszter arra is kitért, hogy a most zajló autóipari nagyberuházások egy jelentős része már a végéhez közeledik.
És ennek következtében bekerülünk abba a szűk európai elit klubba, ahol évente több mint egymillió autó előállítására képesek
– jegyezte meg.
„A Suzuki éppen most fejezte be azt a gyártásfejlesztési beruházását, amelynek nyomán az esztergomi gyára igazi okosgyárrá alakul át. (…) Győrben az Audi gyakorlatilag csapágyasra hajtja a gyárat. (…) Ugye a Stellantis az egykori Opel-gyárban, Szentgotthárdon, is éppen a végére ért egy nagy kapacitásbővítő beruházásnak, amelynek nyomán a hagyományos meghajtás mellett most már az elektromos motorok gyártására is lehetőség nyílik, ráadásul számos kutatás-fejlesztési és tesztelési kapacitás is ideköltözött. A Mercedes szintén rövidesen végére ér az építkezésnek, amelynek nyomán Magyarország legnagyobb autógyára jön létre Kecskeméten” – sorolta.
Hozzátette, hogy legkésőbb jövő év elején a BYD is megkezdi a termelést, amellett, hogy mérnöki és fejlesztői központot hoz létre hazánkban, a legfrissebb örömhír pedig az, hogy átadták Debrecenben a BMW üzemét.
A világ legmodernebb vállalatai a világ legmodernebb technológiájával a világ legmodernebb termékeit állítják elő. És ez egy óriási lehetőség a magyar emberek, a magyar munkaerő számára, hogy a legújabb, legfrissebb technológiákat ismerjék meg, és azokkal legyenek képesek dolgozni
– összegzett.
A Rheinmetall modern védelmi ipari központot létesít Zalaegerszegen
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Rheinmetall új beruházásának bejelentésén, Zalaegerszegen, pénteken arról számolt be, hogy a német vállalat egy védelmi ipari központot hoz létre a városban 3,7 milliárd forint értékben, amihez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő 80, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.
Beszédében tudatta, hogy ezen új létesítmény a katonai járművekkel kapcsolatos fejlesztési és mérnöki tevékenységeket fogja ellátni, s ezzel a beruházással is közelebb kerül a Zrínyi 2026 program keretében kitűzött cél, hogy a honvédségünk modern, s minél nagyobb részben hazai gyártású eszközökkel legyen felszerelve.
Hangsúlyozta, hogy
a hadiipar a legmodernebb iparág, itt igazi csúcstechnológiát kell használni, ezáltal az ágazat jelenléte a teljes magyar gazdaság számára megteremti az átfogó modernizáció lehetőségét, hiszen számos elektronikai, fémipari, vegyipari beszállítóra is szükség van.
Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, nem túlzás arról beszélni, hogy ez a legfeszültebb időszak a második világháború óta.
Megjegyezte, hogy Magyarország immár évek óta az ukrajnai háború árnyékában él, amelybe nap mint nap próbálják belerángatni.
Hol alpári nyilatkozatokkal Kijevből, hol nyomásgyakorlással Brüsszelből, hol az energiaellátásunkért felelős rendszer támadásával, ezért napi küzdelmet jelent, napi erőfeszítést igényel az, hogy biztosítsuk, hogy kimaradjunk a szomszédunkban zajló háborúból
– mondta.
Szijjártó Péter: már láthatók az eredmények a magyar–amerikai kapcsolatok új szakaszában
Sérelmezte azt is, hogy noha a magyar kormány az elejétől fogva a béke oldalán áll, Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodik és minden a háborúról szól.
Itt, Magyarországon, hála a jóistennek, béke van, s addig béke is lesz, amíg a nemzeti kormány ezt meg tudja védeni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a békéhez erőre van szükség. És hogy egy ország mennyire tud erős lenni, pláne ilyen nehéz helyzetben, azt alapvetően meghatározza az, hogy milyen mértékben képes saját termeléssel kiszolgálni a saját honvédségének igényeit
– jelentette ki.
„És az elmúlt években e tekintetben nagyon sokat léptünk előre. Most már sokkal nagyobb mértékben képesek vagyunk kiszolgálni saját termeléssel a Magyar Honvédség igényeit” – tette hozzá.
A miniszter érintette a magyar–német gazdasági együttműködés „sikertörténetét”, és egy tanulmányra hivatkozva közölte, hogy a hazánkban működő német vállalatok négyötöde újra Magyarországra hozná a beruházását.
Németország nemcsak a legfontosabb beruházó Magyarországon, hanem a legfontosabb kereskedelmi partnerünk is. (…) Több mint 300 ezer magyar ember dolgozik a német tulajdonú vállalatoknál. Minden évben két-három milliárd eurót a német vállalatok vagy új beruházásra, vagy már meglévő beruházások fejlesztésére elköltenek Magyarországon
– tájékoztatott.
Arra is kitért, hogy az utóbbi 11 év során 324 nagy német vállalati beruházást támogatott a magyar kormány, így hozzájárulva 40 ezer új munkahely létrehozásához.
Üdvözölte a komoly magyarországi infrastruktúra-fejlesztési programokat és az oktatási rendszer fejlesztését, aminek nyomán a vidéki városok is egyre vonzóbbak a beruházók szemében.
Rámutatott ennek kapcsán, hogy
Zala vármegye ipari termelése tíz éve alatt több mint 30 százalékkal nőtt, értéke így mára meghaladja az évi 850 milliárd forintot, ami nem független attól, hogy a kormány összesen 52 beruházáshoz nyújtott itt támogatást ebben az időszakban.