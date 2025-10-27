Jó hír a közszolgálatban dolgozóknak: új otthontámogatási program indul számukra (videó)

Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, hogy támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország.

Hangsúlyozta, hogy

Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is.

Kifejtette, hogy az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel: