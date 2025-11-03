Szijjártó Péter: 55 új munkahely jön létre egy 42 milliárd forintos beruházás nyomán Szolnokon

A tárcavezető a Drenik Hungary Kft. friss beruházásának bejelentésén kifejtette, hogy a szerb tulajdonú papírgyártó vállalat 42 milliárd forintnyi értékben új üzemcsarnokot épít, amihez a kormány 9,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 55 új munkahely létrejöttét.

Tudatta, hogy ezen projekt nyomán háromszorosára nő a gyártási kapacitás, ráadásul felépül egy olyan biomassza erőmű is, amelynek köszönhetően mindez a károsanyag-kibocsátás bővülése nélkül történik majd meg.

Magyarországon mi büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt húsz évben mi voltunk az egyik olyan ország a világon, amelyik úgy tudta jelentősen növelni a gazdasági teljesítményét, hogy eközben csökkentette a károsanyag-kibocsátását

– emlékeztetett.

Nő ezzel a beruházással a magyar papíripar gyártási kapacitása, csökken az importszükséglet, nőni fog az exportteljesítmény, ami pedig az egész magyar gazdaság teljesítménye szempontjából meghatározó jelentőségű

– folytatta.

Majd rámutatott, hogy

Délkelet-Európa egyik legnagyobb papírgyártó vállalatáról van szó, a beruházás pedig világosan demonstrálja, hogy máris kézzelfogható gazdasági eredményei vannak a Magyarország és Szerbia közötti történelmi megbékülésre alapuló stratégiai együttműködésnek.

Valamint üdvözölte, hogy hamarosan az eddiginél jóval gyorsabb lesz az eljutás Budapestről Belgrádba, és arra is kitért, hogy a két ország kölcsönösen hozzájárul egymás energiabiztonságához.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt tíz év során az ipari termelés nagyjából 80 százalékkal nőtt, ennek értéke 2014-ben 1300 milliárd forint volt, míg 2024-ben 2400 milliárd forint.

Hozzáfűzte, hogy ezzel párhuzamosan a helyi 7,5 százalékos munkanélküliség 4-4,5 százalékra esett, és ez a szavai szerint nem független attól, hogy ez idő alatt a vármegyében a kormány 94 nagy beruházást támogatott összesen 120 milliárd forinttal, így indukálva körülbelül 420 milliárd forintnyi beruházás és több mint ötezer újabb munkahely létrejöttét.