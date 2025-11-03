52 perce
Szijjártó Péter világos üzenetet küldött hazánk energiabiztonságával kapcsolatosan (videó)
Szijjártó Péter az ellenzéki sajtónak is világosan üzent: a számok nem hazudnak. A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazánk energiaellátása stabil, és Magyarország senki kedvéért nem fogja feladni a biztonságos forrásait.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a minszki Eurázsiai biztonsági nemzetközi konferencia megnyitóján 2025. október 28-án
Forrás: MTI/KKM
Fotó: KKM
A külgazdasági és külügyminiszter újságírói kérdésekre válaszolt úgy, hogy „az ellenzéki sajtó is megértse”, a videót pedig megosztotta közösségi oldalán – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Szijjártó Péter a magyar energiabiztonság kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk nem kívánja felcserélni a biztosat a bizonytalanra, senki kedvéért.
Szijjártó Péter az újságíró kérdésére hangsúlyozta, hogy jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, köszönhetően annak a két vezetéknek, amelyek együttesen el tudják látni hazánkat kőolajjal.
A tárcavezető szerint az egyiknek a „mesterséges leválasztása” létrehozna egy olyan helyzetet, amiben ezt már nem lehetne megtenni.