Estétől északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, kiderül az ég – legkésőbb az éjszaka második felében a déli, délnyugati tájakon, arrafelé az esti órákban még előfordulhat gyenge hóesés. Szerdán derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő várható, csupán az esti órákban érheti el az északi, északnyugati tájakat egy szakadozó, oszladozó felhősáv.

Az északi, északkeleti szél éjszaka még nagy területen lesz élénk, erős, elsősorban a nyugati határ mentén és az északkeleti harmadban viharos lökések is előfordulhatnak. A légmozgás az éjszaka második felétől fokozatosan veszít erejéből, és holnap estére mindenütt mérséklődik. A Tiszántúlon főként reggelig hófúvásra is számítani lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –5 és–12 fok között várható, de a kevésbé szeles, havas tájakon, illetve a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is előfordulhat, akár –15 fok alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában –3 és +3 fok között várható, de a Tiszántúl kevésbé szeles, hófödte tájain ennél akár több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.