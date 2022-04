Szombaton hajnaltájban először elsősorban a déli országrészben, napközben másutt is várható újra eső, délnyugaton átmenetileg havas eső is. Az esőt délután az északi megyékben és a Dunántúlon havas eső, később hó váltja fel, de késő este az Alföldön is lehet vegyes halmazállapotú csapadék – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az északi, északnyugati szél többfelé élénk lesz, Nyugat-Magyarországon viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 Celsius-fok között valószínű.