Pénteken gomolyfelhős, napos időre van kilátás. A délután második felében a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, majd éjszaka a Dél-Alföldön is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a helyeken zápor, zivatar is kialakul. Ezzel együtt északon is erősen megnövekszik a felhőzet, ott néhol alakulhat ki eső, zápor.

Szombaton az ország nagy részén erősen felhős idő várható, de az északi területeken kevesebb lesz a felhő, ott a nap is kisüt. Dél felé haladva növekszik a csapadék esélye, a legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon valószínű.

A nyugati szelet pénteken az Észak-Alföldön, az Északi-középhegységben és a főváros tágabb környezetében erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Szombatra nyugatira, északnyugatira fordul a szél, és elsősorban a Dunántúlon és a Zemplén térségében erősödhet meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12, 17 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 23 fok között alakul.