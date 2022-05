A férfi évekig nem motorozott, most úgy döntött, hogy a barátaival elmegy kirándulni. A feleségének azt mondta, óvatosan fog vezetni. A férfi nagy ívben vette be az egyik kanyart, átsodródott a szembesávba, ahol letarolta egy autó. Örkénynél is motoros balesetben halt meg egy férfi, akinek egy autós nem adott elsőbbséget - derül ki a Tények riportjából.