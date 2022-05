Mátét a külseje miatt is csúfolták, de azért is sokszor bántották, mert tovább akart tanulni. A gyerek még időben kapott segítséget, és azóta jobban van, már nem bántaná magát. Egy pszichológus szerint azonban érdemes figyelni a gyerekek viselkedését, mert az apró változások akár iskolai zaklatást is jelezhetnek - derül ki a Tények riportjából.