Egy nő Kínából június 7-e óta nem tudta elérni szintén külföldi barátját, akiért ő és a férfi főnöke is aggódott. A férfi osztrák útlevéllel rendelkezett, emiatt a nő az ottani hatóságot is megkereste, akik visszautasították, mivel barátja utolsó ismert lakcíme magyar volt.

A kétségbeesett nő ismerőseinek is jelzett, Facebook-üzenőfalán is kereste a férfit, és több helyre is küldött üzenetet, amelyben segítséget kért eltűnt barátja felkutatásához.

Elkeseredésében végül a Magyar Rendőrség Facebook-posztjai alá is írt segítségkérő kommentet.

A Magyar Rendőrség most posztjában osztotta meg a jó hírt, miszerint Pécsi Piroska százados a kommentet olvasva azonnal felvette a kapcsolatot a területileg illetékes kollégáival, akik a férfit győri lakóhelyén megtalálták.

Kiderült: napok óta mozgásképtelen, magatehetetlen állapotban van, miután nemrégiben rosszul lett. A rendőrök gondoskodtak az ellátásáról és kórházba vitték.

Kiemelték, hogy közösségi média platformjaik nem bejelentésre, segítségkérésre szolgálnak, de természetesen ilyen esetben is megtesznek minden tőlük telhetőt. Azonban mindenkit arra kérnek, hogy ha Magyarországon vagy máshol Európában segítségre van szüksége, mindig a 112-t hívja! - írja a kisalfold.hu.

Borítókép: illusztráció