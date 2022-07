– A Táncsics utcára menjenek, ott laknak - igazítanak útba a fiatal anyukák a békés kistelepülésen, hétfő délután. Az utcában semmi nem utal a csütörtök este és éjszaka történtekre, ám a névtelenséget kérő ismerősök mesélnek a családról - írja a szon.hu.

Vivien nagyon beteg volt, agydaganattal küzdött – mutatja hátul, a saját koponyáján a nyugdíjas asszony. – Epilepsziás is volt, kiadták a papírt, hogy ön- és közveszélyes. Láttuk az udvaron, amikor tépte az anyja haját, többször volt, hogy önmaga ellen fordult és a saját karját harapdálta össze. Szép barna lány volt, kár, hogy ilyen beteg lett

– magyarázza az asszony, aki értetlenül áll a történtek előtt.

Tibit, a 21 éves lány nevelőapját becsületes, dolgos embernek írja le, akinek két állása is volt, az anya pedig szeretetben nevelte a lányát, aki késsel is rátámadt Mariannra, az édesanyjára.

Hajnalig helyszíneltek

Mindig olyan szépen magyarázta neki, hogy ezt vagy azt nem szabad tenni, de Viviennel nem hallottam kiabálni. Fodrászhoz is elvitte a lányát, akkor kezdődtek a bajok, amikor a pandémia miatt nem mehetett vissza az iskolába, Bátorba. Mariann a házat is szépen rendben tartotta, gondozta a kertet, de egy éve kiderült, ő is beteg, állítólag Parkinson-kóros lett, azután már egyre nehezebben bírt a lánnyal

– meséli, ám arra nem tudja a választ, hogy Vivient miért nem adták otthonba.

– Ha fel is merült benne, utána már nem beszélt erről, s talán látleletet is vetetett fel egy ilyen eset után – mondja az egyik ismerős, aki arról is beszél, hogy a családnak nem igazán voltak barátai.

Csütörtök este érkezett a rendőrautó a keretes házhoz, Mariann és Tibor értesítették őket, mert a fürdőkádban holtan találták a 21 éves Vivient.

– Utána szirénázva jött egy rohamkocsi, majd újabb rendőrautók fénye világította be az utcát, hajnalig helyszíneltek – mondta egy, ugyancsak az utcában élő férfi, aki szerint a nehézségek ellenére szépen éltek.

– Kiabálni a lányt hallottuk, amikor rájött, de hogy a négy fal között mi történhetett, lehet, hogy rejtély marad – árulja el a nyugdíjas asszony, aki a SZON-on olvasta, hogy már le is tartóztatták Tibort.

– Elképzelni sem tudom, hogy ilyet tett, ha mégis, akkor valami olyasmi váltotta ezt ki nála, amire eddig nem volt példa – vélekedik a nő. –

Másoktól hallottam, hogy Mariann összeomlott és kórházban van, talán a rendőrök eddig ki sem tudták hallgatni

– teszi hozzá. Egy távolabbi szomszéd is úgy fogalmaz, nem tud a két emberre rosszat mondani. – Nem védem egyiket sem, nem a rokonaim. Fontos, hogy kiderüljön az igazság – bólogat, mert szörnyű a gyanú is.

Emberöléssel gyanúsítva

A Táncsics utcai ház nincs rendőrségi szalaggal lezárva, elkerítve, az udvar kicsit gazos, a félig lehúzott redőny mögött virágok látszanak. A hátsó részben élt a család, az elsőt nem nagyon használták. A szon.hu információi szerint a boncolás során merült fel annak a gyanúja, hogy bántalmazás, azaz idegenkezűség okozhatta a 21 éves lány halálát.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adtak.

Hétfő délután a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárásban a Nyíregyházi Törvényszék le is tartóztatta a nevelőapát, O. T.-t.

A megalapozott gyanú szerint a férfi élettársával és annak fogyatékkal élő gyermekével élt közös lakóházban egy Szabolcs megyei településen. Július 7-én az esti órákban a férfi és élettársa olyan súlyosan bántalmazta az önálló életvitelre képtelen 21 éves gyermeket, hogy az a helyszínen életét vesztette. A nyomozás kezdeti szakaszban van.

– Bár a gyanúsított büntetlen előéletű, jelenleg egy kiemelten súlyos - akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető – bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a nyomozó hatóság. Erre tekintettel a bíróság döntése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi a nyomozó hatóság elől elszökne, elrejtőzne, vagy a jelenleg szabadlábon lévő élettársával összebeszélne, és ezzel megnehezítené a bizonyítást, így elrendelte letartóztatását. A végzés nem végleges, az ügyészség tudomásul vette, de a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be ellene a szabadlábra helyezésért – tájékoztatott dr. Resán Dalma, a törvényszék sajtószóvivője.