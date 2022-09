A Lengyelországban élő asszony csupán egy csinos ékszert akart, azonban a ragyogó karkötő és gyűrű helyett keserves csalódás lett osztályrésze. A nő figyelmét ugyanis egy magyar férfi által feltett hirdetés ragadta meg, melyben márkás és igencsak drága ékszereket ajánlott vételre. A lengyel asszony rögtön le is csapott a drága, ám ezen belül jónak tűnő ajánlatra:

– Karkötőket ajánlott vételre, mikor pedig írtam neki, azonnal küldött az ékszerekről fényképet, nyugtamásolatot és videókat is. Azt mondta, hogy egy híres ékszerlánccsoport adminja – mesélte az asszony a Borsnak. Persze hitegetésre nem hitt a férfinek, a csoport nőtagjain keresztül leellenőrizte, hogy megbízható személyről van-e szó, azonban többektől is azt a választ kapta, hogy a férfi megbízható eladó, így ő is megnyugodott, hogy a hirdetés nem átverés.

A lengyel nő keservesen csalódott az ékszerek helyett küldött kavicsok láttán

Sajnos hiába tűnt úgy, hogy nem átverés a férfi ajánlata, végül mégis annak bizonyult.

Úgy döntöttem, veszek tőle két arany karkötőt, ezért 500 eurót fizettem.

Még nyomkövetési számot is küldött. Ezután írt, hogy van még két eladó aranygyűrűje és egy karkötője, és engem sajnos elcsábítottak az árai, így még 350 eurót fizettem neki ezekért – mondta szomorúan a lengyel nő, aki előlegként 20 ezer forintot fizetett ki, és elsején kellett volna elutalnia a maradék pénzt, azonban idő közben megérkezett az áru is, amiről kiderült, hogy korántsem csillogó karkötő: a csomagban ugyanis értéktelen kavicsok voltak.

– Sajnos már az ujjammal éreztem, hogy nem karkötők. Filmre vettem, ahogyan kinyitom, és csak egy kavics van benne. Írtam is a férfinak, hogy egy csaló, és elmentem a rendőrségre is, ahol feljelentettem, és közzé tettem a közösségi oldalakon is – mesélte. Ezután a másik "ékszere" is megérkezett, de az áhított gyűrűk és karkötő helyett ismét csak kavics volt a csomagban. Idő közben az is kiderült: egyáltalán nem ő az egyetlen áldozat, rajta kívül hárman is hasonlóan jártak, egyikük is a napokban kapta meg a maga kavicsát.

Elmondta, hogy a rendőrség már tovább göngyölítette az ügyét, míg a magyar hatóságokhoz egy közvetítő útján próbálja eljuttatni a panaszát. Addig is, reménykedik az igazságszolgáltatás erejében.

– Azt mondták, hogy sok ügye van lopás miatt. És még mindig szabadlábon van.

A Bors megkereste a magyar rendőrséget, hogy érkezett-e már bejelentés az ügyben a magyar hatóságokhoz, válasz esetén cikkünket frissítjük.

Borítókép: illusztráció