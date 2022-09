Ketten meghaltak, nyolcan megsérültek július 10-én hajnalban a 42-es főúton abban a horrorbalesetben, amelyben mezőgazdasági vontató, kisbusz és személyautó ütközött. Több mentőegységet is riasztottak a teljesen lezárt útszakaszra, így a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiérkező kocsiján ült Rácz Gábor is, aki 25 éves szolgálata alatt már sokszor találkozott a halállal, a fájdalommal. Azóta is minden apró részletre úgy emlékszik, mintha tegnap lett volna. A helyszínre érve, a roncsok közt meglátott egy kisfiút, aki fülére szorított kézzel, egyedül álldogált rettegve. A hajdú-bihari lánglovag fotója, ahogy magához ölelve vigasztalja a rémült gyermeket, pár óra alatt bejárta az internetet – írja a Bors.

Azt a látványt sose fogom elfelejteni, nagyon megrázó volt

– emlékezett vissza Rácz Gábor, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság főtörzszászlósa. – Még sötét volt, amikor kiértünk a kollégákkal, néztük milyen feladatok lesznek, milyen eszközökre lesz szükség. Rögtön felmértük, hogy több sérült a roncsokban rekedt. Amikor mentem át a másik oldalra, akkor láttam meg a teljesen halálra rémült gyermeket, még mindig látom a szemem előtt, ahogy szorítja a fülére a kezét, mintha ezzel ki tudná zárni a valóságot. Először nem tudtam hová tenni, mert egyszerűen nem illett a képbe a szülők nélkül, egyedül, mezítláb lévő kisfiú.

Ha nem lennék édesapa, akkor is így reagáltam volna, az első döbbenet után azonnal odamentem, lehajoltam hozzá, levettem a sisakomat is, hogy ne féljen tőlem. Próbáltam vele kommunikálni, de nem tudtam.

Mint kicsit később kiderült, a négyéves gyermek román volt, ezért nem válaszolt a rutinos tűzoltó kérdéseire.

Aztán kézzel-lábbal csak sikerült valamennyit kommunikálni, elmondta, hogy Janisnak hívják

– folytatta. – Közben a kollégáim tették a dolgukat a roncsoknál, jöttek a mentők. Nem tudtuk, csak később hallottam, hogy az édesanyja súlyosan megsérült, kórházba vitték. Janist az ölembe vettem, úgy is vizsgálták meg, ráadtam a pólómat, mert fázott. Neki ez akkora sokk lehetett, fel sem tudta fogni, mi történt, hol van az anyukája… A mentősök sokáig nálam is hagyták a rémült gyermeket, igyekeztem megnyugtatni. Később őt is bevitték a kórházba, nem tudok róla semmit.

Fotós: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Forrás: Facebook

„Kivételesen szeretném tudni, hogy mi lett vele, jól van-e”

Sokan nem is gondolnak bele, hogy miből áll egy tűzoltó munkája, mennyire sokrétű. Nemcsak tüzet olt, sérültet ment ki az égő házból, az összetört autóból, életet ment.

Van, hogy nem is a szakmai tudására van szükség, hanem az emberségére. Mit tesz a tűzoltó, ha a balesetet szenvedett család egyik tagja vigasztalásra szorul? Vigasztalja…

– Nagyon nehéz ilyenkor kivonni magad a történetből és nagyon nehéz nem hazavinni – árulta el Rácz Gábor. – Szörnyűbbnél szörnyűbb tragédiákkal találkozunk, amiktől meg kell tanulni magunkat lelkileg távol tartani. Pszichológus segít, ha szükség van rá, de van, amikor elég, hogy a laktanyába visszafelé, vagy a laktanyában a többiekkel megbeszéljük, kibeszéljük magunkból.