Összeveszett válófélben levő feleségével egy 30 év körüli férfi Nyírtelken. K. Ildikó, a sikeres fitneszmodell a jó fizikális állapotának és lélekjelenlétének köszönheti az életét. Még volt ereje a kerítésen átmászni a szomszédhoz, majd az ablakon bedörömbölt a még alvó Jánoshoz - derül ki a Bors cikkéből.

K. Ildikó és Sz. Dávid tavalyelőtt még boldogan költözött a nyírteleki házba. Oda született a házaspár egyetlen kislánya, Anna. Az otthonukat fokozatosan szépítgették, és készültek a jövőre.

Forrás: Bors

Annak ellenére tették ezt, hogy a kapcsolatuk már akkor viharos volt, mert Dávid nem tudta elviselni, hogy a feleségét a szakmájából következő adottságai miatt sok férfi megnézi.

A fitneszmodell bejelentette, hogy elválik Dávidtól. A láthatás szabályaiban megállapodtak, majd Ildikó elköltözött a lányával. A gyermek éppen kapcsolattartáson volt az apjánál, amikor az anyja érte ment.

A házaspár veszekedni kezdett, a vita során pedig egy kés is előkerült. A férfi többször is megszúrta a modellt, aki erősen vérezni kezdett. A házból ki tudott menekülni, és arra is maradt ereje, hogy a kerítésen átmásszon a szomszédhoz, és bedörömböljön hozzá.

"A zörgésre ébredtem. Mivel még félálomban nyitottam ajtót, meg sem ismertem Ildikót. Meg is kérdeztem, hogy kihez van szerencsém, mire bemutatkozott. A döbbenettől hirtelen szóhoz sem jutottam. Ildikó fejéből, a hasából, és a hátából is ömlött a vér. Besegítettem a házba, és mondtam, üljön le egy székre, míg ki nem jönnek a mentősök. Ő azonban összerogyott a szőnyegen, ami azóta is csupa vér, még nem sikerült kimosnom" – mondta János a Borsnak.

Az idős férfi természetesen azonnal tárcsázta a segélyhívó központ számát. A rendőrök mintegy 7 perc alatt kiértek, a mentősökre két perccel többet kellett várni.

"A mentősök bejöttek, levetkőztették Ildikót, és megkezdték a szakszerű ellátását. Előtte ez a nagyon csinos és kedves nő elmondta nekem, hogy a férje meg akarta ölni. Nem magát féltette, hanem a kis Annát, mert a gyermek bent maradt a házban az apjával.

Forrás: Bors

A rendőrök mellett a TEK emberei is kijöttek. Adtam nekik egy csípőfogót, hogy gyorsabban át tudják vágni a drótkerítést, mert az én keretemen keresztül tudták a házat hatékonyan megközelíteni.

Betörték az ablakot vagy az ajtót, és kiderült, hogy a kislánynak szerencsére nem esett baja, Dávid viszont megvágta a csuklóját. Úgy tűnik, végezni akart magával" – emlékezett vissza János, aki nem érzi magát hősnek.