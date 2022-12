Utolsó pillanatig imádták egymást

Az alig 900 lelkes településen mindenkit sokkoltak a történtek, ugyanis a helybeliek egyöntetűen azt mondták, hogy a több évtizede boldog házasságban élő házaspár külső szemmel imádta egymást:

Évek óta ismerem Marikát és Tibit, és mindig is csodálatos embereknek tartottam őket. Tisztességgel dolgoztak egész életükben, példás szülőkként nevelték fel a lányukat, akiből tanár lett. Tibi még a helyi polgárőrség és önkéntes tűzoltóság megalakulásában is aktív szerepet játszott, a polgárőrök vezetője is volt korábban

- mesélte a Borsnak a család egyik ismerőse. Hozzátette, hogy a pár még nyugdíjas éveikben is tisztelték és szerették egymást.

Még az utóbbi években is láttuk őket sétálni, mindig kézen fogva gyalogoltak, jó volt rájuk nézni. Mindig azt láttuk, hogy Tibi rajongásig szereti a feleségét

- szögezte le.

Súlyosan betegek voltak

Azonban az utóbbi időben már csak Tibi bácsival találkoztak, ugyanis Marika súlyosan beteg lett.

Tibi járt a boltba, postára, mindenhova, mert Marika beteg lett. De amennyire tudjuk, Tibi ápolta őt, ahogyan csak tudta, végig a felesége mellett állt a betegsége idején

- mondta az ismerős. Hozzátette, hogy a férfi még nyugdíjas éveire is aktív maradt, gondozta az állatokat, dolgozott a kertben és élvezettel tett-vett az udvaron.

Nagyon aktív volt, makk egészségesnek tűnt. Ahogy a fű egy centit is nőtt, azonnal kijött a fűnyíróval, emellett gondozta a tyúkokat, meg szerelgette a régi motorját, amit annyira szeretett - mesélték.

Azonban pár héttel ezelőtt a férfi is szomorú hírt kapott.

Úgy három vagy két hete lehetett, hogy kiderült, hogy ő daganatos betegségben szenved, méghozzá több áttéttel. Azóta alig láttuk Tibit. Sejtettük, hogy nincs minden rendben, hiszen súlyos ok nélkül nem maradt volna otthon. Attól tartunk, hogy gyorsan romlott az állapota

- ingatta a fejét könnyes szemmel az ismerős.

Aknában hevert a férfi holtteste

A helyiek szerint a férfi a szörnyű diagnózis után szánta rá magát a kétségbeesett döntésre.

Úgy tudjuk, hogy Marikát megfojtotta, míg az ő testét az egyik ház körüli aknából emelték ki a tűzoltók, ott találták meg, ő saját magával végzett. Nagyon súlyos lehetett a betegségük, ha így döntöttek

- szögezték le bánatosan. Holttestüket egy másik településen élő, tanárnőként dolgozó lányuk, Nelli találta meg.

Nellike gyakran látogatta a szüleit, segített nekik, nagyon jó viszonyban voltak, amennyire mi tudjuk. Valószínűleg éppen látogatóban volt, amikor rábukkant a szülei holttestére. Szörnyű, hogy látnia kellett. Marika teste az egyik szobában hevert. Remélem, hogy elég erős lesz, és fel tudja dolgozni a történteket - reménykednek a helyiek.