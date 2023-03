Így lehet elkerülni a tragédiát A boon.hu megkérdezte az esetről a miskolci Tóth Tibort, aki negyvenéves oktatói tapasztalattal valamint több ezer kilométernyi országúti vezetési rutinnal rendelkezik és szintén az adott térségben autózott szombaton. - Ausztriai síelésre tartottunk, amikor az említett térségben mi is észleltük a porátfúvást. Ilyenkor rendkívül fontos a konvojban haladók együttműködési készsége, hiszen a helyes eljárás az, hogy a távolról észlelt problémát - legyen az porátfúvás vagy sűrű ködfolt - sebességcsökkentéssel reagáljuk le - fejtette ki a szakember. Tehát nem félrerántva a kormányt sávot váltunk, esetleg a leállósávban blokkolóra fékezzük az autót, hanem felveszünk egy jól kontrollálható sebességet, aminél, ha muszáj megállni, biztonságos féktávval történhet ez meg. Esetünkben is ez volt: a mintegy 150-200 méteres "vakon vezetés" alatt már 50-60 kilométer/órás sebességgel haladtunk biztonságosan - hangsúlyozom a partnereknek is köszönhetően - erősítette meg Tóth Tibor.