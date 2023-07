"Többször mondta Andi, hogy bántalmazta Arnold"

– mondta el a lapnak a fiatal pár közvetlen szomszédja, Marika néni.

Mint elmondta, a helybelieket sokkolta a kettős gyilkosság híre, ám volt előzménye is a tragédiának.

Tudtuk, hogy nincs rendben a kapcsolatuk. Amikor találkoztunk, én mindig beszéltem velük pár szót, mindig nagyon kedvesek voltak. A férfi újította fel a házat, dolgosnak ismertem meg. Amikor Andi egyedül volt, akkor kicsit tudtunk beszélgetni komolyabb dolgokról is. Elmondta, hogy Arnold többször is bántalmazta őt, éppen ezért kért ellene távoltartási végzést

- mondta el Marika néni.

Forrás: Bors

"Szegény nagypapát láttuk tegnap, amikor helyszíneltek" – folytatta a szomszédasszony. "Korábban Andi mesélte, hogy az apukája nem jöhet ide hozzá és a két és fél éves kis Zsófikához, ugyanis Arnold megtiltotta neki. Nyilván az apa nem nézte jó szemmel, amit a lányával művelt a férje. Mi nem hallottuk őket sose kiabálni, a gyilkosság napján se vettünk észre semmit. Még napközben Zsófika itt biciklizett az utcában, mert kihoztam az egyik kutyánkat, és vele foglalkozott. Aztán este már nagyon nagy volt a csend és utána már csak a rendőrautókra figyeltünk fel, ők mondták el, mit tett a férfi."

Mint ismeretes, a férfi különös brutalitással végzett családjával. Az édesanyát, Andreát egy vascsővel verte agyon, majd a két és fél éves Zsófikát megfojtotta. Ezután telefonált a segélyhívóra, bejelentette a gyilkosságot, majd öngyilkos akart lenni. Ám ez végül nem sikerült. Kórházba vitték, ahol ellátták a könnyű sérüléseit, majd kihallgatásra vitték, de nem tett vallomást.

"Tudni kell, hogy Andreának az előző kapcsolatából van egy 10 éves kisfia is, ő a gyilkosság idején nem volt otthon. Úgy tudjuk, az édesapjánál volt. Én biztos vagyok benne, ha őt is otthon találja, ő sem úszta volna meg…" - fejezte be az asszony szomorúan.