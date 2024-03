Hétfőn jelent meg egy poszt a közösségi médiában arról, hogy egy Hajós Alfréd utcai társasház erkélyén két személy fegyvernek látszó tárggyal áll. A posztoló szerint lövöldöztek is, de miután rájuk szólt, bementek a lakásba - írja a boon.hu.

Az eset után többen felháborodtak. Voltak, akik azt írták, hogy valószínűleg a madarakat próbálták ilyen módon „ritkítani”. Olyanok is akadtak, akik a négylábú kedvenceiket féltették.

Egy kommentelő feljelentést tett az ügyben. A boon.hu-nak név nélkül nyilatkozott.

„A puska állásából következtettem arra, hogy madárra lőhettek. A hölgy, aki feltette a posztot konkrét lövést is hallott”

– mondta.

Aláhúzta: az ilyen cselekmény állatkínzásnak minősül, mivel hacsak egy galambra is lőtt az is gerincesállat. Azt is elmondta, ha nem bizonyítható, hogy állatra lőtt, akkor szabálysértést követett el az ismeretlen személy, mert közterületre lőtt. (A közelben egyébként óvoda és iskola is található – a szerk.)

A boon.hu kereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot az ügyben, akik későbbre ígértek tájékoztatást.