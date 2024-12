Bebetonozták a holttestet

Felkutatták a környezetét, így találtak rá a most 40 éves Jánosra, aki vallomást tett. K. Péter és János is szakmát tanult, kőművesnek és festőnek képződtek, és az otthonból legálisan munkát tudtak vállalni. Így kerültek kapcsolatba az akkor 60 éves, családos, kétgyermekes bajai esztergályos vállalkozóval, V. Józseffel, akit csak Józsi bácsinak hívtak. Nála dolgozott a 16 és 20 éves két fiatal. A férfi az Ipartelep úthoz közel vett egy egyhektáros tanyát, ahol állt egy családi ház, egy 800 négyzetméteres csarnok és fészerek. A férfi ide akarta átköltöztetni vállalkozását, a házat pedig otthonosabbá kívánta tenni. A férfi napi 500 forintot fizetett a fiataloknak, akik füvet nyírtak, elásták a szemetet, illetve építőipari segédmunkát végeztek. V. József házánál épülőfélben volt egy 8 négyzetméteres fészer, aminek vállalta a betonozását K. Péter. Közösen keverték be a betont, a fiatalember talicskával vitte be a betont a fészerbe, de egyszer a talicska kereke megbicsaklott, és előbukkant egy nejlonfólia, és a fólia alól bűz áradt, illetve egy gyermek holttestét vélte felfedezni K. Péter.