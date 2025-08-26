augusztus 26., kedd

Egy hét leforgása alatt mindkét szülőjüket elvesztették

3 órája

Felfoghatatlan családi tragédia — öt gyermek maradt szülők nélkül

Címkék#gyerek#Mónika#Szabolcs#Adomány temetés#tragédia

Orosháza. Szörnyű tragédia: alig egy hónapja elveszítették édesanyjukat, most édesapjukat is, így öt gyermeket hagyott teljesen egyedül a sors.

Sonline.hu
A családi tragédia augusztus 18-án kezdődött, amikor váratlanul elhunyt az édesanya, az orosházi Hevesi Mónika.

A tragédia áldozatai: Mónika és Szabolcs.
A tragédia áldozatai: Mónika és Szabolcs.

Mónika utolsó szavai: szeretlek 

Mónika édesapja megrendülten idézte fel az utolsó beszélgetésüket: péntek délután még telefonon beszéltek, lánya akkor annyit mondott, hogy nem érzi jól magát és pihen. Nem sokkal később egy összefüggéstelen üzenetet küldött, majd röviden csak annyit írt: „szeretlek”. Ez lett az utolsó üzenetváltásuk. Mire hazaért, lánya barátnője már a mentősökkel együtt ment be a lakásba.

A gyermekek – a 13 éves Noémi, a 9 éves Szabolcs, az 5 éves Dániel, valamint az ikerfiúk, a 3 éves Soma és Bence – akkor még édesapjuk, Szokodi Szabolcs gondoskodására számíthattak.


Újabb csapás: Szabolcsot is elragadta a tragédia

Ám a remény szertefoszlott: Szabolcs augusztus 23-án agyvérzés következtében kórházba került, ahol sajnos nem tudták megmenteni — testvére Facebook-bejegyzése szerint előbb agyhalottnak nyilvánították, délután még elbúcsúzhattak tőle, este pedig szerveit mások életének megmentésére adományozták.

Segítsünk együtt Somogyból is!

A család gyásza szinte felfoghatatlan. A történtek után civil összefogás indult az árva gyerekek jövőjének biztosítására és az édesapa méltó búcsúztatására. A testvér, Szokodi Szilvia nyíltan kér segítséget:

Kedvezményezett neve: Szokodi Szilvia
Számlaszám: 11773487-01034121
Közlemény: Adomány temetésre / Adomány

A gyerekek tragédiája mindannyiunk szívét megérinti. Most minden apró gesztus, minden felajánlás számít – hiszen öt kicsi élet jövője forog kockán. A család örömmel fogadja a Somogyból érkező támogatásokat is: legyen szó adományról vagy az édesapa temetéséhez való hozzájárulásról. Ha képes vagy, kérlek, segíts - „öleljük át” együtt ezt az öt árván maradt gyermeket.

 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
