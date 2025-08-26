Felfoghatatlan családi tragédia — öt gyermek maradt szülők nélkül

A családi tragédia augusztus 18-án kezdődött, amikor váratlanul elhunyt az édesanya, az orosházi Hevesi Mónika.

A tragédia áldozatai: Mónika és Szabolcs. Forrás: hirtv.hu

Mónika utolsó szavai: szeretlek

Mónika édesapja megrendülten idézte fel az utolsó beszélgetésüket: péntek délután még telefonon beszéltek, lánya akkor annyit mondott, hogy nem érzi jól magát és pihen. Nem sokkal később egy összefüggéstelen üzenetet küldött, majd röviden csak annyit írt: „szeretlek”. Ez lett az utolsó üzenetváltásuk. Mire hazaért, lánya barátnője már a mentősökkel együtt ment be a lakásba.

A gyermekek – a 13 éves Noémi, a 9 éves Szabolcs, az 5 éves Dániel, valamint az ikerfiúk, a 3 éves Soma és Bence – akkor még édesapjuk, Szokodi Szabolcs gondoskodására számíthattak.



Újabb csapás: Szabolcsot is elragadta a tragédia

Ám a remény szertefoszlott: Szabolcs augusztus 23-án agyvérzés következtében kórházba került, ahol sajnos nem tudták megmenteni — testvére Facebook-bejegyzése szerint előbb agyhalottnak nyilvánították, délután még elbúcsúzhattak tőle, este pedig szerveit mások életének megmentésére adományozták.

Segítsünk együtt Somogyból is!

A család gyásza szinte felfoghatatlan. A történtek után civil összefogás indult az árva gyerekek jövőjének biztosítására és az édesapa méltó búcsúztatására. A testvér, Szokodi Szilvia nyíltan kér segítséget:

Kedvezményezett neve: Szokodi Szilvia

Számlaszám: 11773487-01034121

Közlemény: Adomány temetésre / Adomány

A gyerekek tragédiája mindannyiunk szívét megérinti. Most minden apró gesztus, minden felajánlás számít – hiszen öt kicsi élet jövője forog kockán. A család örömmel fogadja a Somogyból érkező támogatásokat is: legyen szó adományról vagy az édesapa temetéséhez való hozzájárulásról. Ha képes vagy, kérlek, segíts - „öleljük át” együtt ezt az öt árván maradt gyermeket.