1 órája
Felfoghatatlan családi tragédia — öt gyermek maradt szülők nélkül
Orosháza. Szörnyű tragédia: alig egy hónapja elveszítették édesanyjukat, most édesapjukat is, így öt gyermeket hagyott teljesen egyedül a sors.
A családi tragédia augusztus 18-án kezdődött, amikor váratlanul elhunyt az édesanya, az orosházi Hevesi Mónika.
Mónika utolsó szavai: szeretlek
Mónika édesapja megrendülten idézte fel az utolsó beszélgetésüket: péntek délután még telefonon beszéltek, lánya akkor annyit mondott, hogy nem érzi jól magát és pihen. Nem sokkal később egy összefüggéstelen üzenetet küldött, majd röviden csak annyit írt: „szeretlek”. Ez lett az utolsó üzenetváltásuk. Mire hazaért, lánya barátnője már a mentősökkel együtt ment be a lakásba.
A gyermekek – a 13 éves Noémi, a 9 éves Szabolcs, az 5 éves Dániel, valamint az ikerfiúk, a 3 éves Soma és Bence – akkor még édesapjuk, Szokodi Szabolcs gondoskodására számíthattak.
Újabb csapás: Szabolcsot is elragadta a tragédia
Ám a remény szertefoszlott: Szabolcs augusztus 23-án agyvérzés következtében kórházba került, ahol sajnos nem tudták megmenteni — testvére Facebook-bejegyzése szerint előbb agyhalottnak nyilvánították, délután még elbúcsúzhattak tőle, este pedig szerveit mások életének megmentésére adományozták.
Segítsünk együtt Somogyból is!
A család gyásza szinte felfoghatatlan. A történtek után civil összefogás indult az árva gyerekek jövőjének biztosítására és az édesapa méltó búcsúztatására. A testvér, Szokodi Szilvia nyíltan kér segítséget:
Kedvezményezett neve: Szokodi Szilvia
Számlaszám: 11773487-01034121
Közlemény: Adomány temetésre / Adomány
A gyerekek tragédiája mindannyiunk szívét megérinti. Most minden apró gesztus, minden felajánlás számít – hiszen öt kicsi élet jövője forog kockán. A család örömmel fogadja a Somogyból érkező támogatásokat is: legyen szó adományról vagy az édesapa temetéséhez való hozzájárulásról. Ha képes vagy, kérlek, segíts - „öleljük át” együtt ezt az öt árván maradt gyermeket.