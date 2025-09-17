szeptember 17., szerda

Börtönben maradnak a magyar nők megerőszakolásával vádolt marokkói migránsok

Címkék#erőszak#marokkói#rendőrség#áldozat#agresszió#migráns

A magyar nőkkel szemben Szicíliában elkövetett csoportos szexuális bűncselekménnyel vádolt marokkói migránsokat az elkövetés óta fogva tartják, és az ítélet megszületése után teljes büntetésüket le kell majd tölteniük – mondta Sebastiano Ardita ügyészhelyettes az MTI-nek Cataniában.

MW
Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a

szexuális erőszakot az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik, ami azt jelenti, hogy a magyar nőkkel szembeni erőszak elkövetőinek ügyében egy éven belül ítélet születhet.

Megjegyezte, hogy szakmai tapasztalatára hivatkozik, mivel egyelőre nem lehet a per pontos időzítését megjósolni.

Catania ügyészhelyettese megerősítette 

a helyi rendőrségtől korábban nyilvánosságra került információt, miszerint a gyanúsítottak marokkói származású férfiak, akiknek nincs tartózkodási engedélyük. Jelenleg Catania börtönében vannak.

Őrizetbe vételük után az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt emelt vádat ellenük, és a vizsgálóbíró azonnal elrendelte a letartóztatásukat. Nem tartottak előzetes tárgyalást sem. Ezzel egy időben az áldozatok feljelentést tettek, és a hatóságok meg is hallgatták őket – tette hozzá Ardita. Elmondta: 

A vádlottak az áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntető törvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között

– mondta el az ügyészhelyettes. 

Sebastiano Ardita súlyosító tényezőnek nevezte, hogy a marokkóiak illegális bevándorlók. Megjegyezte: a vádlottak rövidített eljárást kérhetnek.

Elítélésük esetén a börtönbüntetést Olaszországban kell letölteniük, kivéve, ha kiadatásuk esetén származási országuk garantálja, hogy hazájukban is letöltik a teljes büntetést

– jelentette ki az ügyészhelyettes.

A 21, 22 és 24 éves vádlottak által feltételezhetően elkövetett bűncselekményről először a La Sicilia című napilap adott hírt szeptember 5-én. Az eset azonban az MTI korábbi értesülései szerint az ezt megelőző napokban történt, a La Sicilia információi szerint augusztus végén.

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták a tengerparttal párhuzamos Kennedy sugárúton elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik 

azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját. Előzőleg az áldozat – úgy téve, mintha az anyját hívná fel – értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van, és közölte vele az elkövetők furgonjának rendszámát is.

Az áldozatokat egy strandon találták meg, míg a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat nem messze tőlük tartóztatta fel a város idegenrendészete.

 

