1 órája
Hihetetlen: egy tinédzser hekkelte meg az állami hivatalokat (videó)
A 15 éves Pest vármegyei fiút azonosították, gyanúsítottként kihallgatták. A tinédzsert, aki még tavaly ősszel törte fel az állami intézmények informatikai rendszerét, információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítják – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.
A tinédzser állami állami intézmények informatikai rendszerét törte fel
Forrás: police.hu
Azt írták, hogy még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét.
Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware-t, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt.
A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el - tették hozzá.
A nyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót:
a 15 éves, Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el; kutatást tartottak a lakóhelyén, lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, továbbá a lakásban talált valamennyi adathordozót, ezek elemzése jelenleg is folyik.
A rendőrök információs rendszer vagy adat három rendbeli megsértése vétséggel gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már több hasonló támadásnál felmerült.
A fiatalkorú a kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon védekezik
– áll a közleményben.