Döbbenetes dologot árult el Kaszás Nikolett ügyében egy közeli ismerős

Megdöbbentő információk jutottak el a Borshoz a pilisi túrájén eltűnt, holtan talált 27 éves Kaszás Nikolett ügyében.

A lány holttestét Pilisszentlászló közelében, egy kutyás eltűnt kéreső találta meg. A keresők elmondása szerint a test mellett egy palack volt, melyben fagyálló lehetett. Ám senki sem értette, miért követett volna el öngyilkosságot a lány. A család egyik közeli barátja szerint, most válaszokat kaptak a fájdalmas kérdésre – számolt be a Borsonline a tragédiával kapcsolatos újabb fordulatról.