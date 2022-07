A fesztiválozók összetétele valamelyest változott az előző évekhez képest, a külföldi országokból idén kevesebben érkeztek, valamint több volt a napijegyesek száma a bérletesekhez képest. A szervezők a kihívások ellenére is sikeres rendezvényt hagyhattak maguk mögött, hiszen közel 140 ezer ember látogatott el a fesztiválra. Korábban már tudósítottunk a nagy hőségről ami a Soundon uralkodott. A DRV Zrt. nagyban segítette a rendezvény résztvevőinek felfrissülését az ingyenesen biztosított tartályos ivóvizekkel. Ezen kívül a 30 fokosra melegedett Balaton is nagy segítség volt a fürdőzőknek.

– Az idei Balaton Sound szervezése, valamint a helyszíni lebonyolítás egyaránt rengeteg nem várt kihívást állított elénk – mondta Filutás Anna, a Balaton Sound projektvezetője. – A koronavírus-járvány alatt teljesen átalakult a rendezvénypiac, sokkal kiszámíthatatlanabbá téve az előkészületeket, mindemellett a saját stábunkat is össze kellett rántani, hogy felvegyük ugyanazt a lendületet, amellyel a járvány előtt szerveztük a fesztiváljainkat.

Martin Garrix már korábban is hangoztatta, hogy a Sound az egyik kedvenc fesztiválja és idén már több napot is eltöltött Zamárdiban. Fellépése másnapján a Balatonra hajózott ki egy bérelt vitorlással, amiről hatalmasakat ugrált a magyar tengerbe, majd este több helyszínen is látták, így Paul Kalkbrenner és Fisher buliján is feltűnt a világ második legjobb DJ-je. - írja közleményében a Sound csapata.

Timmy Trumpet pedig felesége révén lassan de biztosan ismerkedik a magyar nyelvvel és hosszú időt terveznek az országban tölteni. Timmy a koncertjén egyébként hatalmas bulit csapott Lakatos Márkot az ismert stylist születésnapja alkalmából felhívta a színpadra és névadó rézfúvós hangszerén elfújta a divatmegmondónak a Happy Birthday To You ismert dallamát.