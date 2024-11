Családi játszónappal, mesei-, mozgásos- és zenei programmal is készültek az óvoda dolgozói a kerek évfordulóra. Tavali Gabriella az intézmény vezetője elmondta, az ötven év alatt ott dolgozó intézményvezetők és pedagógusok, valamint az őket segítő munkatársak összefogásával minden egyes óvodatörténeti korszakot nagyon innovatívan, eredményesen és élen járva élt meg a Petőfi-óvoda. – Ezt alátámasztják azok az elismerések is, melyeket az elmúlt évtizedekben megkapott az intézményünk – emelte ki Tavali Gabriella. – Mindig is részt vettünk az utánpótlás nevelésben, a pedagógus képzésben, és jelenleg is az óvodai nevelők gyakorló intézményeként működünk – mondta az intézmény vezetője.

A gyerekeknek és a szülőknek is szervezett eseményeket a Petőfi óvoda. Fotók: Lang Róbert

Tavali Gabriella arról is beszélt, a mozgásfejlesztő és egészségnevelő programjuk országos hírű, ezért is nagyon sok elismerést kaptak az elmúlt években. A nyolccsoportos Petőfi-óvodában jelenleg hat vegyes csoportba fogadják a gyerekeket, az intézménybe összesen 132 fiatal jár. A Petőfi-óvodának 2009 óta tagintézménye a Búzavirág-óvoda. A csütörtöki jubileumi ünnepségen a jelenlegi óvodások, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei is fellépték. Az egész hetes élményprogramokra a régi óvodások is meghívást kaptak – tette hozzá az intézményvezető.