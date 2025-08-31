Volt, hogy 30 ezer látogatót is vonzott

A szakma és a családi programok találkozóhelye; ahol hagyomány, innováció és élmények kapcsolódnak össze. Az elmúlt lassan két évtizedben a KÁN a Dunántúl egyik legnagyobb agráreseményévé nőtte ki magát, amely egyszerre szolgálja a szakmát és a nagyközönséget.

Egészen kicsik kedvence is a KÁN. Forrás: MW

Szakmai seregszemléből családok kedvence lett a KÁN

A kezdetekben elsősorban szakmai programok, konferenciák és tenyészállat-bemutatók jellemezték a rendezvényt, de hamar a családok és a fiatalok kedvencévé vált.

2021-ben új fejezet kezdődött: a KÁN Egyetemi Napok néven tért vissza, és mintegy 30 ezer látogatót vonzott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusára. A programban Gazdaudvar, Gasztrogazda-főzőverseny, Mesetérkép, lovasbemutatók és családbarát események is helyet kaptak, ezzel tovább erősítve a rendezvény közösségépítő szerepét.

A fenntarthatóság és az innováció az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott. 2024-ben külön figyelmet érdemelt a Regeneratív Pavilon, amely a legeltetéses állattenyésztés (ami a Bőszénfai szarvasfarmon is kitűnően működik) és a regeneratív mezőgazdasági módszerek bemutatását szolgálta.

A szakma szerepe még mindig meghatározó a rendezvényen. Forrás: MW

Ez vár a látogatókra 2025-ben

Az idei, háromnapos rendezvény ismét a MATE Kaposvári Campusán és a Pannon Lovasakadémián várja az érdeklődőket. A tematikája: „Agrárinnováció, hagyomány és közösség”. A szakmai programok között helyet kap a 36. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, a VIII. Halászati Kerekasztal és a Lótenyésztési Konferencia. Emellett megrendezik az V. Állattenyésztők Napját is, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének közreműködésével.

A nagyközönséget idén is sokszínű élményprogramok várják. A Precíziós gazdálkodás látványtérben a legújabb agrártechnológiákat ismerhetik meg a látogatók, a Gasztrogazda-főzőverseny és a Gazdaudvar pedig a hazai ízeket és a hagyományos vidéki életet idézi meg. A gyerekeket interaktív programok, állatsimogatók és a népszerű Mesetérkép várja, a Pannon Lovasakadémián pedig látványos lovasbemutatók színesítik a kínálatot, valamint Geszti Péter is fellép.