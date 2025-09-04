szeptember 4., csütörtök

Mire költenek a fiatalok?

1 órája

Ezek a fiatalok: meglepő, mire költik a legtöbb pénzt a diákok

Címkék#bulikra#pénz#fiatal#életmód#diák#pénzköltés

Sokan azt gondolják, hogy a fiatalok minden pénzüket bulikra és fesztiválokra költik. Egy friss felmérés azonban ennek az ellenkezőjét mutatja: a diákok legnagyobb kiadásai a mindennapi bevásárláshoz, közlekedéshez és az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódnak – a szórakozás pedig a lista legvégére szorult.

Lugosi Laura

Ha meghalljuk azt a szót, hogy „diák”, sokaknak azonnal a fesztiválok, a nagy bulik és a haverokkal töltött esték jutnak eszébe. A valóság azonban jóval árnyaltabb: egy friss felmérésből kiderült, mire költik valójában a fiatalok a pénzüket, és bizony nem a szórakozás viszi el a legtöbbet.

Úgy tűnik a diákok tudatosak.
Úgy tűnik a diákok tudatosak. Forrás: collegedata.com

A hétköznapok a legdrágábbak a diákoknak

A diákok éves szinten átlagosan 348 ezer forintot fordítanak bevásárlásra. Ez a legnagyobb tétel, amelybe az alapvető élelmiszerek, háztartási cikkek és mindennapi szükségletek tartoznak. Nem csoda, hiszen a megélhetés költségei az elmúlt években jelentősen nőttek, és ezt a fiatalok pénztárcája is megérzi.

 

A második legnagyobb tétel a sporthoz és egészséges életmódhoz kapcsolódik. A táplálékkiegészítők és az edzőtermi kiadások együttvéve több mint 200 ezer forintot tesznek ki évente. Ez jól mutatja, mennyire fontos lett a mai generációnak a fittség és a tudatos életvitel.

A közlekedés szintén jelentős részt képvisel: bérletek, buszjegyek és hosszabb utak viszik el a pénzt, így ez is a nagyobb kiadások közé tartozik. Emellett az elektronikai eszközökre – telefonra, laptopra, fülhallgatóra – is szívesen költenek, hiszen ezek már elengedhetetlenek a tanuláshoz és a szabadidő eltöltéséhez.

A külső megjelenés sem mellékes a diákok számára. Szépségápolási termékekre, kozmetikumokra és parfümökre rendszeresen áldoznak, ahogy a divatra és a cipőkre is. Bár ezek nem tartoznak a legnagyobb tételek közé, jól mutatják, hogy a megjelenés továbbra is fontos.

Az olvasás is jelen van a fiatalok mindennapjaiban, de jóval szerényebb összeggel. Könyvekre és tananyagokra kevesebbet költenek, mint korábban, ám a tanulásra szánt kiadások még mindig számottevőek, például különórák, nyelvtanfolyamok vagy vizsgadíjak formájában.

Tóth Nelli, a Budapesti Gazdasági Egyetem kaposvári végzős hallgatója elmondta, hogy számára a sport jelenti a legnagyobb kiadást, hiszen lovagol. Emellett a bevásárlás és a szépségápolás – mint a körmös vagy a kozmetikus – szintén jelentős tétel az életében. 

A Diverzum felmérése.
A Diverzum felmérése. Forrás: diverzum.hu

Nem a bulikra megy el a diákok pénze - tudatosabbak, mint hinnénk

A legnagyobb meglepetést a fesztiválok és bulik hozták: a diákok mindössze 29 800 forintot költenek erre egy évben. Ez töredéke annak, amit a hétköznapi kiadásokra, vagy akár az egészségtudatos életmódra fordítanak.

A kutatás tanulsága, hogy a fiatalok pénzköltése sokkal tudatosabb, mint ahogyan a közvélemény gyakran gondolja. A hangsúly a mindennapi szükségleteken, a tanuláson, a közlekedésen és az egészségmegőrzésen van, míg a bulikra és fesztiválokra jóval kevesebb jut. A felmérés alapján elmondható, hogy a mai diákok generációja inkább a jövőbe fektet, mint a pillanatnyi szórakozásba.

 

