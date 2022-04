A Budapest FotóFesztivál ideje alatt induló Etnofotó oldal a Néprajzi Múzeum több mint 340 ezer egyedileg leltározott fényképfelvételt és csaknem 400 filmet őrző archívumába ad betekintést – tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

Mint írják, a képek és filmfelvételek nagy része a múzeum publikus adatbázisában is elérhetőek, az Etnofotó oldal viszont feltárja a keletkezési körülményeket, a hátteret, valamint a tárgyát kontextusba helyezi, elemzi és érdekes háttérinformációkkal is szolgál.

A Mélység – élesség és a Fotó + történet rovatokban egy-egy fényképcsoport vagy képet ismerhetnek meg az érdeklődők: az egyik első cikkből kiderül például a múzeum legelső, F1 leltári számon őrzött fényképfelvételének a története. Az oldal a ritkaságok bemutatása mellett a Széles látószög és az Ajánló menüpontokban, a hasonló tematikájú hazai és külföldi gyűjteményekre, kiadványokra és eseményekre is reflektál.

A Néprajzi Múzeum gyűjteménye a csaknem 225 ezer tárgy mellett egyedülálló néprajzi, antropológiai fénykép- és filmfelvételeket is őriz, amelyek a magyar nyelvterület és a világ népeinek életmódját mutatják be a 19. század második felétől napjainkig. Amatőrök fotói mellett fényképészműtermek, hazai és külföldi fotóművészek néprajzi témájú felévtelei is nagy számban fellelhetők a gyűjteményben.

A kialakított gyarapítási módszer egyik lényeges jellemzője, hogy lehetőség szerint a fotográfiák eredeti negatívjai kerüljenek be a gyűjteménybe. A kezdetektől így bővült például a fényképtár egyik legkülönlegesebb része, a mintegy 75000 darabot számláló üvegnegatív-gyűjtemény, de nem mindennapi a több mint 330 színes, autokróm üveglemez is vagy a több tízezer darabot tartalmazó Diapozitív-kollekció.

A Mozgóképtár anyagának nagy részét a néprajzi témájú, 16 milliméteres filmfelvételek teszik ki. A legkorábbi felvételek az 1930-as évekből valók. A múzeum olyan ritkaságokat is őriz, mint a két világháború között amatőrfilmes használatra fejlesztett 9,5 milliméteres filmtekercsek.

Borítókép: A Néprajzi Múzeum egyik muzeológusa népviseletet ábrázoló, üveglemezre készített színes pozitívot néz a múzeum fotóarchívumában 2020. február 10-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán