Augusztusban ismét bemutatják Sepsiszentgyörgyön az István, a király székelyföldi nagyprodukciót – jelentették be Sepsiszentgyörgy és Kovászna megye elöljárói, valamint az előadás producere.

A sajtótájékoztatón Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta: a tavalyi siker után követelmény volt, hogy 2022-ben is megvalósuljon a kizárólag élő zenés nagyprodukció.

Kiemelte Orza Calin rendező-koreográfus, Szilágyi Zsolt Herbert és Cserkész Emese énekkorrepetitorok, valamint Tőkés Csaba Zsolt koreográfus szerepét, akik idén is oroszlánrészt vállalnak a nagyprodukció színpadra állításában.

A produkcióban székelyföldi énekesek, helyi zenészekből összeálló rockzenekar, szimfonikus zenekar, székelyföldi kórusok és táncegyüttesek egész sora áll a közönség elé.

Nem tudom, hogy Budapesten hányszor mutatták be, de az biztos, hogy Budapesten kívül sehol máshol nem mutatták be 11 alkalommal, így a legrosszabb esetben is második helyen végzünk

– fogalmazott Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád.

Kijelentette: szeretné, ha az István, a király Sepsiszentgyörgy védjegyévé válna. Dancs Zsolt producer elmondta: a 405 fős stábot lehetetlen lenne mozgatni, így otthonra leltek a Sepsi Arénában, és az a céljuk, hogy a közönség jöjjön hozzájuk.

A sajtótájékoztatón ismertették a június 17-19-e között tartandó Székely Vágta programját is. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke közölte: a rendezvény a Czetz János-emlékév jegyében zajlik, és tisztelgés az 1848-as szabadságharc legfiatalabb tábornoka előtt születése 200. évfordulóján.

A nyár folyamán Magyarország mindkét szentté avatott királyát megidézik Háromszéken – mondta el Antal Árpád.

Az István, a király székelyföldi nagyprodukció mellett ugyanis a Székely Vágtán a Nemzeti Lovas Színház a Szent László, a lovagkirály című népi rockoperát mutatja be.

Borítókép: Jelenet az előadásból. Forrás: Facebook/ István, a király, Székelyföldi Nagyprodukció Fotó: Zsigmond István