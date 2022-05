A Wacław Felczak Alapítvány fő célja a magyar–lengyel barátság és együttműködés további elmélyítése, a magyar és a lengyel nemzet közötti barátság kulturális örökségének megőrzése. A magyar–lengyel fiatalok és szakemberek közötti kapcsolatépítést ösztönző tevékenységet pályázatok kiírásával és programszervezéssel kívánja támogatni. Az év elején olyan témákban írt ki az Alapítvány pályázatokat, mint a testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolatok erősítése, kulturális események megvalósítása, oktatási–művészeti–vallási és társadalmi, valamint környezetvédelmi projektek szervezése és lebonyolítása, doktorandusz hallgatók ösztöndíja, tudományos kutatási projektek, könyvkiadás, lengyelországi osztálykirándulások támogatása. Az Alapítvány kuratóriuma közel 200 pályázatot értékelt, melyek közül száznál is több projektnek ítélt támogatást több mint 160 millió forint értékben - közölte az alapítvány.

A nyertesek között megtaláljuk többek között a Nem Adom Fel Alapítványt, Lajkó Félixet, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, valamint Fekete-Kovács Kornélt és Kuba Stankiewiczet.

Közel 1500 diák készül Lengyelországba

Az Alapítvány támogatásával eddig 3200 diák utazott Lengyelországba. Ehhez a számhoz viszonyítva is kiemelkedő, hogy a Polonica Varietas pályázat keretén belül nyárig közel 1500 diák utazhat majd lengyel barátainkhoz, hogy testközelből is megismerhessék Lengyelországot és olyan élményeket szerezzenek, melyek által megerősödhet a két nép között évszázadok óta fennálló kapcsolat.

A tavalyi nagy siker után idén is Felczak-lemezek

A zenei pályázatok köre is tovább bővült idén, a magyar-lengyel vonatkozású albumok megvalósítása mellett most először koncertek megvalósítására is lehetett pályázni.

A kuratórium döntését idén is neves szakmai zsűri segítette. Harcsa Veronika, Fonogram-díjas jazz-énekes, Balázs János, Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője, Tóth Tibor, könnyűzenei menedzser, fesztiválszervező és Rosonczy-Kovács Mihály, lengyel–olasz politikai elemző, Junior Príma-díjas népzenész, a Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumának tagja, a Felczak-lemezek sorozat kezdeményezője és ötletadója értékelték előzetesen a beérkezett pályázatokat, melyek közül végül hat koncert és öt lemez megvalósítására ítélt oda több mint 11 millió forintot az Alapítvány kuratóriuma. A Felczak-lemezek nyertesei között olyan projekteket találunk, mint ifj. Sárközi Lajos hegedűművész és a lengyel Tekla Klebetnica zenekar közös albuma vagy a Bettika Quintet készülő lemeze. A Felczak-koncertekre pedig több olyan előadó is készül, akik korábban Felczak-lemezt adtak ki. Így valósít meg koncertet például Fekete Kovács Kornél és Kuba Stankiewicz a Művészetek Völgyében, Lajkó Félix és a Vołosi együttes a Fonó Budai Zeneházban, valamint a mïus ft. Raf Skowroński a Művészetek Völgyében és a Trafóban.

A pályázatok megvalósulásáról és a magyar-lengyel vonatkozású hírekről folyamatosan tájékoztatást ad az Alapítvány a wfa.hu weboldalon, valamint Facebook és Instagram oldalán. YouTube csatornáján pedig a Felczak Műhely és egyéb rendezvényeken készült videók tekinthetők meg.

Borítókép: Lajkó Félix