Elindult a városi parkfejlesztés következő üteme, melynek keretében 3 hektár zöld felülettel bővül a mindenki által elérhető BudaPart városnegyed – jelentette be a Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója. Schrancz Mihály elmondta, büszkék arra, hogy a világ legnagyobb, ingatlanfejlesztőket és -befektetőket tömörítő szervezete, a FIABCI a világ legjobbjának választotta a BudaPart projektet. A FIABCI World Prix d’Excellence Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat legjobb városrész fejlesztésnek járó díját tegnap este adták át Párizsban. Az elismerés nagyban köszönhető a Magyarországon egyedül itt alkalmazott 15 perces város koncepciónak, ami a közlekedés hangsúlyát az autókról a gyalogos és a biciklis forgalomra helyezi át. Ezzel mintaként szolgál a nagyvárosok emberközpontú, fenntartható, élhető átalakításához.

A Property Market beruházása az magyar első városrészfejlesztés a világ legrangosabb ingatlanfejlesztési pályázatának három évtizedes történetében, amely díjat hozott Magyarországnak. Az ingatlanos Oscarnak számító Fibaci zsűrije kimagasló pontszámot adott a BudaPart környezeti kihívásokra adott válaszaira, az ökotudatosságra, amelynek része a még idén elinduló új fejlesztési is.

Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója a beruházás új elemeiről elmondta: Megindul a BudaPart projekt zöldfejlesztéseinek harmadik fázisa, amelynek keretében 3 hektárral bővül a városi park területe, amely a fejlesztés végére eléri majd a 20 hektárt és ezzel az ötödik legnagyobb közpark lesz Budapesten. Eddig összesen 13,5 hektár megújítása, illetve minőségi karbantartása valósult meg a projekt keretében, amelynek eredményeként 110 darab fát és 1000 négyzetméternyi cserjét telepítettek. A szintén a beruházó tulajdonában lévő Lágymányosi öböl további 10 hektárral növeli a teljes természetesen felületet.

A Property Market Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a nemzetközi megmérettetésen a pályázatuk egyik jelentős pontja volt a fő környezetvédelmi kihívás bemutatása, az, hogy a Kopaszi-gátat is magában foglaló terület növény- és állatvilágának nemcsak megőrzése, hanem bővítése is feladat volt. A domborzati viszonyokat megőriztük, így ma egy rendezett, sokszínű, vízhez kapcsolódó park található a BudaParton, és a meglévőkön túl két új tájegységgel is bővül a terület. A teljes projekt egy olyan határozott zöld stratégia mellett valósul meg, amelynek egyedisége aranyérmet jelentett az idei Fiabcin. A rangos nemzetközi elismerés kapcsán hangsúlyozta: óriási megtiszteltetés, és ingatlanfejlesztői tevékenységünk legmagasabb szintű elismerése, hogy a BudaPart városnegyed-fejlesztésünket a világ legjobbjának választotta 32 ország 63 tekintélyes szakemberéből álló szakmai zsűri. Külön öröm számunkra, hogy projektünk a díj történetében az első olyan magyar városrészfejlesztés, amely díjat hozott Magyarországnak.

A BudaPartot fejlesztő Property Market ügyvezetője kiemelte, hogy az irodai fejlesztéseknél is megjelennek a zöld szempontok, a fenntarthatóság, ökotudatosság, amely nélkül ma már nem érdemes fejleszteni, tervezni. Az egyik legdinamikusabban fejlődő ingatlanfejlesztő cég vezetője ide sorolta többek között az energiahatékony megoldásokat, a víztakarékos öntözést és berendezéseket, az elektromosautó-töltők telepítését, valamint az újrahasznosított tartalmú beépített anyagok magas arányát.

A lakóépületekben az intelligens megoldások, a beépített okosotthon-rendszer, a mennyezeti fűtés és hűtés, az intelligens aljzatok és a távvezérelhető termosztátok is a fenntartható szemléletet tükrözik – emelte ki. Megemlítette az egészségtudatos fejlesztési irány megjelenését, amelyre jó példa a városrész déli pereme, ahol sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas dombos területet alakítanak ki. A terület nagysága, vízparti elhelyezkedése, a meglévő zöldfelületek, a Duna és a belváros közelsége olyan potenciálkoktélt teremt, amely önmagában is új városközponttá teheti a fejlesztést. A Duna menti terület Budapest történelmi, gazdasági és kulturális fejlődése révén kiemelkedő jelentőséggel bírt. Ez a város fő ökológiai és zöld folyosója – emlékeztetett Schrancz Mihály.

Kiemelte azt is, hogy a BudaPart városnegyed kialakítása során a legjobb lakókörnyezet megteremtésére összpontosítottak, a „15 perc város” elvek szerint. A területen nincs földfelszíni parkoló, hurkos utcarendszerrel elkerülhető a szükségtelen bejövő forgalom, és igyekeznek megőrizni, bővíteni a zöld részeket, a sétálóterületeket minél zöldebbé tenni. Egy nyugodt, rekreációs környezetet szeretnénk létrehozni – mondta.

Schrancz Mihály felidézte, a vállalat első projektje a BudaPart 2016-ban indult, a különleges városrészként fejlesztett területből 10 hektár a Lágymányosi Öböl vízfelülete, és 20 hektár városi park, amelynek része Budapest egyik legnagyobb közparkja, a Kopaszi-gát is. A megközelítőleg tíz éves, maximum hat fázisban megvalósuló beruházás - 54 hektáron épül, itt 15 lakóépületben 3 ezer lakás, 12 irodaházban 250 ezer négyzetméter irodaterület és 15 ezer négyzetméter kereskedelmi terület jön létre -, ahol mintegy 25-30 ezer városlakó élhet és dolgozhat a közeljövőben.

A Property Market fejlesztési portfóliójának értéke rekordméretűre nőtt, tavaly elérte az 500 milliárd forintot, ami több mint 500 ezer négyzetmétert jelent 26 épületben, amelyből 16 lakóépület, 7 iroda és 3 hotel. A cég a passzív portfóliójában további 500 milliárdos, 27 épületre vonatkozó, 500 ezer négyzetméternyi fejlesztési potenciállal rendelkezik fejlesztési szerződéssel. A covid újabb hullámai, az erősödő infláció és a növekvő bizonytalanság ellenére is jó évet zártak 2021-ben, a cég árbevétele 2019 és 2021 között a duplájára nőtt. Az ingatlanfejlesztő cég árbevétele 2021-ben elérte a 2,3 milliárd forintot, míg adózott eredménye 847 millió forintot tett ki. A vállalat fejlesztési portfoliója jelentősen bővült, a covid előtt 7, jelenleg 26 projekt fejlesztése zajlik, vagy már befejeződött. Ezzel párhozamosan a cég szakértői létszáma is megduplázódott, elérte az 50 főt.