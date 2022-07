A kiírás szerint jelentkezni lehet akár erre a pályázatra készített, akár korábban írt és már publikált saját versekkel, vizuális költeményekkel, prózaversekkel vagy versesregény-részlettel. Egy pályázó legfeljebb 10 oldalnyi szépirodalmi anyagot nyújthat be – tájékoztatta a MANK az MTI-t csütörtökön.

A pályázati mellékletnek tartalmaznia kell a nagyjából 8-10 oldalnyi anyagot, maximum 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket.

Szeptember 30. és október 9. között a Szigligeti Alkotóházban rendeznek tíznapos összművészeti szimpóziumot a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program beharangozójaként. Az első napokban párhuzamosan zajlik az irodalmi és a vizuális művészeti munka.

A nyertes pályázók a Esterházy-kastélyban ismerhetik meg a kortárs művészeti élet szereplőit, együtt dolgozhatnak egy mentorral és más művészeti ágak képviselőivel, továbbá szerteágazó médiareprezentációra is számíthatnak.

A tíz nyertes pályázó egyebek mellett ingyenesen vehet részt a szigligeti összművészeti szimpóziumon, ahol a programsorozat első felében egy mentorral, a második felében pedig a Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelep meghívott alkotóival nyílik lehetőségük együttműködni. Az Esterházy-kastélyban a mentorral együtt önálló esten mutatkozhatnak be, de portrésorozat és versvideó is készül a nyertesekről. A mentoráltak verseiből angol fordítások is születnek.

A tíz győztes írásaiból később magyar-angol nyelvű antológia készül,

amely a Kalligram Kiadó és a MANK közös gondozásában jelenik meg.

A pályázatokat elbíráló és a nyerteseket támogató mentorok: Áfra János, Deres Kornélia, Gál Ferenc, Géczi János, Győrffy Ákos, Kemény István, Kukorelly Endre, Szlukovényi Katalin, Tóth Krisztina és Visky András.