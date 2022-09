A hetedik BUSH showcase-fesztiválon, a szakmai konferencián a nemzetközi zeneipari színtér több ismert alakja is jelen lesz – közölték a szervezők az MTI-vel.

A most bejelentett horvát Fran Vasilic-nak virális TikTok-videóival sikerült betörnie a zenei színtérre, Retrovizor című debütáló albuma pedig a Spotify-on átlépte a hatmilliós lejátszást. Hasonló hálószobapop, énekes-dalszerző vonalon alkot a BUSH-ra érkező osztrák Oska, akinek keserédes dallamai, ötletes szövegei egy katartikus álomvilágot adnak ki, amelyek segítenek megbirkózni az élet kihívásaival. Az énekesnő My World, My Love, Paris címen jelentette meg első lemezét.

Az Alfah Femmes a lengyel Tricity-ből érkezik old wave post-cringe zenéjével, megidézve a Riot Grrrl mozgalmat, nevükkel pedig a Violent Femmes előtt tisztelegnek. A szlovák 52 Hertz Whale vad és melankolikus poszt-punk zenéjével készül, ahogy az észt Boondocks is, amelynek zenéjében mintha David Bowie találkozott volna a Ramonesszal a backstage-ben egy Clash-koncerten. A fellépők között lesz a szlovén Pantaloons trió, amely táncos, funk, breakbeat, dubstep és dzsessz által ihletett zenéjével már több nemzetközi showcase fesztiválra eljutott. A lett Alejas természetközeli, álomszerű elektronikus zenéjével mutatkozik be a BUSH-on.

A hazai előadók közül fellép a Mörk, amely pszichedelikus soul zenéjével külföldön is egyre több rajongót tudhat magáénak. A Laiho fülbemászó artpop és indiefolk muzsikájával a hazai színtér egyik ígéretes fiatal előadója, ahogy Co Lee pályája is folyamatosan ível felfelé: ő angol és magyar nyelven hozza egyedi, trendektől független rap dalait.

A kétnapos zeneipari konferencián jelen lesz Simon Goffe, a londoni székhelyű Worldwide Fm és a We Out Here Fesztivál alapítója, Claudio Lillo (CAA), aki többek között Asap Rocky zenei ügynöke, Alin Vaida a román Jazz in The Park Festivaltól, Adam Kana a cseh Nerudny Fest színeiben, Charlie Phillips, az IFPI vezetője és Ivan Ivanov, a TuneCore for Eastern Europe irányítója. A zenei ügynökök sorát erősíti André Marmot (Earth Agency) és Stuart Kennedy (ATC) is.

A klubfesztivált a Liszt Ünnep keretében rendezik meg. A szervezők már korábban bejelentették Ivan Dorn, Daniel Levi, Monikaze, Lash & Grey, Amelie Siba, Jann, a Zimbru, Sofia Zada, a GranCanada, OIEE és Veni fellépését.

