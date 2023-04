A tárlat a késő középkori Magyar Királyságban és tágabb környezetében magánáhítat céljára használt latin és népnyelvű kézírásos és nyomtatott könyvek különböző típusait mutatja be. A kiállított hét kódex és egy nyomtatvány, valamint az ezeket kiegészítő, digitális eszközön hozzáférhető anyag segítségével bevezeti a látogatót a késő középkori imakönyvek színes világába - közölte az OSZK az MTI-vel pénteken.

Ima közben úgy közeledünk Istenhez, hogy közben megtaláljuk önmagunkat, és megéljük a csendet

- idézte a közlemény Rózsa Dávidnak, a nemzeti könyvtár főigazgatójának megnyitón mondott köszöntőjét.

A kiállításmegnyitó díszvendége volt Erdő Péter bíboros, aki köszöntőjében kiemelte: "a kereszténység nem más, mint kinyilatkoztatás. személyes vallási meggyőződés. A most megnyíló kiállítás személyes spirituális tapasztalást dokumentál".

Sarbak Gábor, az ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport vezetője, a kiállítás egyik kurátora azt hangsúlyozta, hogy "a részleteikben idézett, a falakon és a kijelzőn is megszemlélhető imaszövegek ma is változatlanul időszerűek; a nyílt szívű olvasót most is meg tudják szólítani".

A közlemény szerint a kamarakiállítás betekintést nyújt a késő középkori latin és anyanyelvű imádságoskönyvek világába s e sokszor nagyon személyes összeállításokon keresztül megrendelőik, használóik lelki életébe, aggodalmaiba, reményeibe, a mindennapjaikba.