Az államfő Domaniczky Endre Mádl Ferenc - Tudós és államférfi című monográfiájának bemutatóján azt mondta: Mádl Ferenc nagyon sok ajtót nyitott meg, ő is egy "ajtónyitogató köztársasági elnök volt a hivatali idejében".

Novák Katalin kiemelte, hogy

Mádl Ferenc fontos ügyek mellett állt ki következetesen: soha nem felejtette el a határainkon túlra rekedt magyarság mindennapos problémáit, kérdéseit, ügyeit, mindig is képviselte őket és kiállt értük. Ahogy azokért is - tette hozzá - akik a "perifárián éltek", azon volt, hogy őket a "centrumba helyezze". Mádl Ferenc kiállt a szegények, az elesettek a nehéz helyzetben lévők mellett

- mondta a köztársasági elnök.

Majd úgy fogalmazott: "mi mindannyian hálásak lehetünk azért, amilyen köztársasági elnök volt (Mádl Ferenc) hivatali idejének öt éve alatt".

Novák Katalin szavai szerint a monográfia megjelenése is azt mutatja, hogy van mint mondanunk a nagyjainkról és jó, hogy vannak olyanok, akik ezeket a történeteket elmesélik, és hiteles képet tudnak festeni azokról, akik a legújabb kori magyar történelmet nagy részben alakították - fűzte hozzá.

Novák Katalin hivatali elődjéről szólva közölte: nem tartozik azon emberek közé, akik közelről ismerték Mádl Ferencet, hanem az őt "távolról tisztelők sorát" gyarapítja, és azért is hálás a néhai államfőnek, mert Magyarország első konzervatív női köztársasági elnökeként nagyban tud támaszkodni azokra az alapokra, amiket hivatali elődje fektetett le.

Mádl Ferenc azt is megmutatta, hogy miként lehet valaki hitvalló keresztényként államfő, és miként lehet úgy beszélni kereszténységről és cselekedni keresztény emberként, hogy azzal nem idegenít el senkit, hanem épp ellenkezőleg, vonzóvá tudja tenni a keresztény hitvallást sokak számára.

Novák Katalin szólt arról is, hogy Mádl Ferenc "ízig-vérig diplomata volt", akinek elnökségére a diplomáciai aktivitás "igencsak jellemző volt", és Mádl Ferencre ebből a szempontból is példaként tekint.

Az államfő emlékeztetett: Mádl Ferenc elnöksége idejére esett Magyarország európai uniós csatlakozása is. "Mádl Ferenc azt is vallotta, amit én magam is követendőnek tartok, hogy két ember között a legrövidebb út egy mosoly" - mondta, kiemelve: Mádl Ferenc mosollyal próbálta megoldani a legnehezebb helyzeteket, a mosolyt is a diplomácia eszközének tartotta.

A könyvbemutató részeként a monográfia szerzője mellett Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke,Trócsányi László egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, fideszes európai parlamenti képviselő, valamint Gróh Gáspár, Mádl Ferenc egykori személyi titkára elevenítette fel Mádl Ferenc alakját és munkásságát.