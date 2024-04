A lakosság segítségét kéri a NÖRI az 1848-49-es emlékhelyek összegyűjtéséhez A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó helyszínekkel bővíti az Emlékhely Névteret, amivel kapcsolatban felhívást tett közzé a lakosság számára. Az emlékhelyeket, regisztrációt követően, bárki felviheti a NÖRI rendszerébe. Habár a Magyar Nemzeti Névtér (MNN) katalógusrendszer Emlékhely Névtere elsődlegesen a határon túli magyar emlékhelyek összegyűjtésére szolgál, a Nemzeti Örökség Intézete az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának kiemelkedő jelentősége miatt összegyűjti az olyan mai magyar határokon belüli emlékeket is, amelyek történelmünk sorsfordító eseménysorozatához kapcsolódnak – áll a NÖRI MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Mint írják, a NÖRI vár minden olyan sírhelyet, emlékművet, emléktáblát, emlékházat vagy szobrot, amelyek a 175 évvel ezelőtt lezajlott eseményekre utalnak, és még nem szerepelnek az Emlékhely Névtér Évfordulós emlékhelyek elnevezésű adatbázisában. A közleményben Móczár Gábort, a NÖRI főigazgatóját idézik, aki elmondta: a Nemzeti Örökség Intézete fontosnak tartja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját, és minden rendelkezésére álló eszközzel megemlékezik róla. „Azonban fontosnak tartottuk a lakosság bevonását is, hiszen ez az évforduló nemcsak az érintett intézményeknek fontos, de minden magyar számára. Ez a forradalom és szabadságharc volt az első olyan történelmi eseményünk, ami máig hatóan befolyásolja egész nemzetünk gondolkodását” – emelte ki, hozzátéve, hogy a felhívással nemcsak az emlékhelyek teljes körű összegyűjtése a céljuk, de a lakosság megmozgatása is. „Bízunk benne, hogy sok-sok emlékhellyel bővül az adatbázisunk” – mondta a NÖRI főigazgatója a felhívás kapcsán. Az Emlékhely Névtér Évfordulós emlékhelyek elnevezésű része regisztrációt, majd bejelentkezést követően egyedi vagy csoportos javaslat beküldése által is bővíthető. Ehhez a felület alján található linkre kattintva egy adatlap vagy egy táblázat kitöltése szükséges, a második esetben az elkészített táblázatot az [email protected] címre kérik visszaküldeni. Hasonlóképpen bővíthető az Emlékhely Névtér Határon túli magyar emlékhelyek elnevezésű része is. A Nemzeti Örökség Intézete kéri, hogy amennyiben valakinek ilyen irányú ismeretei is vannak, azokat is ossza meg a felületen. Kérdés esetén a NÖRI a [email protected], valamint az [email protected]. email címen érhető el.