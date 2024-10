Mi a véleménye a történet kiválasztásáról, alkalmas a cseh nemzeti önazonosság érzés erősítésére?

A cseh sorozat kapcsán is felvetődhet a történelmi filmek szerepének kérdése. Mi is a film alkotóinak célja? A minél teljesebb történeti hűségre törekedve az edukáció-e a fő feladat, vagy a látványosságra törekedve az identitáserősítés, vagy az ismert történeti környezet felelevenítésével súlyt adni és ebben a keretben bemutatni egy olyan, mostanában (is) fontos kérdést, mint a cseh sorozat esetében a kiszolgáltatottság, egy abuzáló környezetbe kerülő magányos fiatal nő példáján. Itt ezt a témát öltöztetik történelmi köntösbe, hogy ezáltal is hangsúlyt kapjon. A történelmi hűség pedig nem elsődlegesen fontos, nagy vonalakban megőrzik, de el is rugaszkodnak tőle. Bár összességében jól találták el az egyensúlyt a kettő között, a nyelvezet és a gesztusok olykor nem korhűek. Kifejezetten mai, fiatalos szófordulatokat hallhatunk olykor és olyan gesztusokat, például a bálba érkező lányok ökölpacsizása, amik bár a kortól teljesen idegenek, de valószínűleg közelebb hozhatják a történetet a közönséghez.

Párhuzamba állítható-e ez a cseh sorozat a magyar történelmi filmek és sorozatok nemzeti öntudatot erősítő vonulatával?

Biztosan, hiszen a közelmúltban ott is több történelmi film, sorozat készült, a cseh történelem fontos személyiségeit, korszakait feldolgozva, Husz Jánosról, vagy Jan Žižka huszita hadvezérről is született nagy sikerű sorozat. Az első világháború centenáriumára készült, a Csehszlovák Köztársaság időszakát bemutató sorozatot például a magyar televízió is vetítette. Az azonban fontos különbség lehet, hogy a XIX. század vége és a XX. század eleje a cseh történelmi emlékezetben inkább sikertörténet, így kevésbé kell a hangsúlyokat átrendezni az újabb alkotásokban. Kényesebb, korábban tabunak tekintett témák feldolgozását inkább a cseh–német viszonyt bemutató alkotásokban találhatunk.