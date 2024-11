A Highlights of Hungary 10 éves fennállása alatt több mint 500 kiemelkedő magyar teljesítményt mutatott be, ezáltal motiválva mindenkit cselekvésre, alkotásra. Ezen teljesítményekből mutat be Sal Endre és Berta Mihály Inspiráló magyarok – 24 lebilincselő sikertörténet című interjúkötete, amely a Highlights of Hungary kiadásában jelent meg.