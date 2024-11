Palik László egy pillanatot sem gondolkodott a TV2 ajánlatán, hiszen már régen is imádta a műsort.

Otthon ültem és matekoztam. Vajon én jobban tudnám, mint ő?

A sportiporter beszélt arról is, a formátumot 98 országban vezették be és azóta 136 országban mutatták be, közülük harminc országban még mindig megy a Legyen Ön is milliomos! – derült ki a Mokka hétfő reggeli adásából.

Forrás: TV2

Palik László kérdésre felelve felsorolta a Legyen ön is milliomos! korábbi műsorvezetőit, a sportriporter mindegyikükre emlékezett. Időrendi sorrendben ők voltak azok:

Vágó István

Friderikusz Sándor

Fábry Sándor

Gundel Takács Gábor

A bejátszások alapján egyébként a hétfő este újrainduló Legyen Ön is milliomosban ott lesz majd a versenyzők között Tóth Gabi, Papp Máté Bence, Ábel Anita, Sipos Péter, Sipos Tamás, Pásztor Anna, Polgár Árpád és a felesége, Polgár Tünde is.

Új szabállyal tér vissza a világhírű Legyen Ön is milliomos!, az újítással kapcsolatos legfontosabb részleteket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják el.