Csak kapkodtuk a fejünket, világsztárok sokaságát jelentette be a Budapest Park

Idén is számos világsztár, köztük Will Smith, a Biffy Clyro és a Queens of the Stone Age, valamint a hazai élvonal, például a Kiscsillag, a VHK, Geszti Péter és a Blahalouisiana ad koncertet a csütörtökön nyitott Budapest Parkban.

Világsztárok sokaságát jelentette be a Budapest Park

Ez a tizennegyedik szezonunk, és évről évre meg kell újulnunk, ugyanakkor az innováció az egyik alapelemünk – mondta Pálffy András, a Budapest Park alapítója a szerdai sajtótájékoztatón. Budapest Park

Ez a tizennegyedik szezonunk, és évről évre meg kell újulnunk, ugyanakkor az innováció az egyik alapelemünk – mondta Pálffy András, a Budapest Park alapítója a szerdai sajtótájékoztatón. Pálffy András kitért arra, hogy a szomszédukban, a Rákóczi hídon zajlik a Déli Körvasút kiépítése, ezért számos szervvel, hatósággal, kivitelezővel vannak intenzív kapcsolatban. A munkálatok nem zavarták a működésünket, igaz, át kellett építeni néhány dolgot a Parkban, viszont ezzel párhuzamosan lehetőség nyílt bizonyos funkciók újragondolására. Teljesen megújult a backstage, amely még nagyobb volumenű produkciók befogadására is alkalmas lett. Emellett megnövelték a kivetítők méretét, középre 2,5 kilométernyi szalagot felhasználva új, látványos LED-fényeket telepítettek, és térben is átrendezték az elemeket. Rimóczi Imre üzemeltetési és művészeti vezető arról beszélt, hogy ismét a tavaly bemutatkozott alkotás, a Talking Heads nevű két hatalmas fényfej várja az érkezőket a főbejáratnál, és belül maradt a Medúza installáció is, amely ezúttal lézer világítást kap. A Domb fényei átalakulnak, a látvány olyan lesz, mintha ezer szentjánosbogár keringene a lombkoronában. A tánctér új fényvilága a középen álló nagy fából ered, annak asztrális kisugárzásaként tölti be a teret. A tavaly bemutatkozott alkotás, a Talking Heads nevű két hatalmas fényfej várja az érkezőket a főbejáratnál

A Park programja a szerdai nem hivatalos „soundcheck" esemény után csütörtökön az AWS Kapunyitási pánik című koncertjével indult. Mások mellett Will Smith, a Hurts, a Biffy Clyro, Billy Idol, a Skillet, a Die Antwoord, Aurora, a Sofi Tukker, a Queens of the Stone Age, az Avenged Sevenfold és Alanis Morissette szerepel az idei sztárfellépők között. Billy Idol

Az augusztus 14-én érkező Will Smith imádja Budapestet, a közösségi médiában posztban üdvözölte a magyar rajongókat. Nemrég húsz év után jelentkezett új lemezzel, de legnagyobb slágereit is előadja majd – mondta Biczó Andrea PR manager. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Will Smith (@willsmith) által megosztott bejegyzés Mint megjegyezte, az idei felhozatalban ismét kiemelt helyet kaptak az elektronikus zenei előadók, köztük számos világhírű dj, akik például május 17-én az Analog Balaton koncertje előtt és után is játszani fognak.

Az idei hazai fellépőkről szólva Tűzkő Lili marketingvezető kiemelte, hogy jubilál a 25 éves Hiperkarma (április 25.), az 50 éves VHK (május 9.), a 20 éves Kiscsillag (május 10.), a 15 éves Ivan & The Parazol (június 5.), a 10 éves aurevoir. (július 10.), a 20 éves Irie Maffia (augusztus 8.), a 30 éves Ganxsta Zolee és a Kartel (augusztus 15.), valamint a 60 éves Geszti Péter (július 18.). Ganxsta Zolee és a Kartel jubileumi 30 éves koncertje az Arénában

A VHK részéről a két dobos, Köles Vazul és Király Zoltán volt jelen a sajtótájékoztatón, ők azt mondták, koncertjükön meg fognak emlékezni a régi tagokról, a már elhunyt zenésztársakról is. A VHK előtt lép színpadra a Platon Karataev, amely május 2-án megjelenő új lemezét, a Napkötözőt mutatja be a közönségnek. Geszti Péter elmondta: alapvetően a januári dupla Aréna-koncert látványát és műsorát hozza be július 18-án a Parkba, azzal a reménnyel, hogy most táncolni is lehet majd.

Rujder Vivien és Béres Bence, a Katona József Színház két művésze arról beszélt, hogy május 29-én immár harmadik alkalommal adják elő a Parkban a Csinibaba Táncdalfesztivál című produkciót, amelyben ezúttal a hetvenes évek nagy slágereivel várják a nézőket a teátrum közreműködői mellett rengeteg énekes fellépővel, valamint mások mellett Kulka Jánossal is. Fesztbaum Béla és Ember Márk A Grund Vígszínházi Fiúzenekar bemutatkozásáról szólt, ami június 29-én lesz a Parkban. Repertoárjukban a Dés-Geszti páros A Pál utcai fiúk című sikerdarabja dalai mellett számos hazai és világsláger szerepel. Az est során Dés László is színpadra lép. Idén a Park tehetségkutató programjából is lesznek fellépők, bevonulnak ide alkotni a Budapest Park KEMP-be felvételt nyert zenészek, producerek és dalszerzők, de a Parkban lesz a Sávlekötő Camp döntője, valamint június 4-én a Levendula Piknik összművészeti esemény is, amely összehozza a divat, a zene, a tánc és a vizuális művészetek iránt érdeklődőket. Az alábbi friss videóban a Világgazdaság munkatársai beszélgettek a szervezőkkel és néhány olyan zenésszel, aki már biztosan fellép a Park nagyszínpadán.