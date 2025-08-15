Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt lesz a tűzijátékon

augusztus 15., péntek

Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetnek a Szent István-nap látogatói, a csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg augusztus 20-án, a tűzijáték mellett idén is lesz drónshow és fényfestés is − közölték az szervezők az MTI-vel szerdán.

Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

A közlemény szerint az idei Szent István-napi tűzijátékot tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak teszik látványossá. 

A tűzijáték mellett a drónshow-ban a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik meg.

Mint írták, visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, benne az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit. Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója teszi teljessé. A műsorban Pápai Erika is hallható lesz.

Kiemelték, hogy 

Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozta ki, akik már fél éve a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak.

A Dunán horgonyzó kilenc uszály lesz a fő kilövési pont, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, nyolcvan-háromszáz méter magasságban.

Hatvanöt darab kisebb pontonról - amelyek sorban felfűzve az uszályok között lesznek kötelékben - kisebb kaliberű attraktív effektek indulnak, amelyek száz méteres magasságig biztosítják az alsó látványteret. 

Három darab hidat is bevonnak a látványba (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd), ezeken szinte minden típusú pirotechnikai termék és effekt telepítve lesz.

Összesen ötszáz indítási pontot fognak elhelyezni; a műszaki tervezésben húsz fő, a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Emellett mintegy százan fognak dolgozni az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és vízen mozgatásán. A díszkivilágítás, lézerjáték, fényfestés, drónshow és a zenei felvételek létrehozásán további több száz szakember vesz részt. Az előkészületek hat hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe.

A Szent István Nap programjaival kapcsolatos részletes információk elérhetők a rendezvénysorozat folyamatosan frissülő honlapján, a szentistvannap.hu címen, valamint a Szent István Nap mobilapplikációban.

