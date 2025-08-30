Teljessé vált a Nemzeti Vágta döntőjén indulók névsora

A Nemzeti Vágta 18. évadának első előfutama a Vajdaságban volt május 24-én, másnap a Sárköz Vágtát, júniusban a Vácdukai, a Székely és az Iváni Vágtát rendezték. A múlt hónapban zajlott a Felvidéki és a Szemenyei Vágta, augusztusban a Borsodi, a Muravidéki és a Festetics Vágta, múlt vasárnap pedig az első Vasadi Vágta.

Érdekesség, hogy Vasadon mindhárom korcsoportban ugyanazon település, méghozzá a házigazda Vasad versenyzője győzött. A másik rekorder település Gyenesdiás, ahol idén már 16. alkalommal rendezték meg a Festetics Vágtát.

A döntőben való indulás jogát az előfutamokon lehet kivívni. A települések lovasai 3 kategóriában nevezhetnek: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, a 14 és 17 év közöttiek a Kishuszár Vágtán, a 18. életévüket betöltött lovasok pedig a felnőttek korcsoportjában versenyezhetnek.