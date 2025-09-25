Túl az egymillió hazai nézőn

A Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték, amely Demjén Ferenc legnagyobb slágereire épül, már több mint egymillió hazai nézőt varázsolt el – s ez egy 1986 óta nem látott nézőszámot jelent a hazai mozikban. A Nemzeti Filmintézet támogatásával, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült film már 41 hete a 10 legnézettebb film között szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot.

Hogyan tudnék élni nélküled? – az Orosz Dénes rendezésében készült film már 41 hete a 10 legnézettebb film között szerepel

A kaland folytatódik, a második rész már javában forog. A Svenk stábjának Káel Csaba filmügyi kormánybiztos beszélt a fantasztikus sikerről. A mozimagazin emellett felidézi a 8. Budapesti Klasszikus Film Maraton legemlékezetesebb pillanatait, és szó lesz a második egész estés magyar animációs film, a Filmión is elérhető Hugó, a víziló című alkotás kulisszatitkairól is. A műsor a HírTV-n, szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-kor látható.

Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint a Covid utáni tetszhalott állapotot követően, amikor világszerte nagyságrendekkel csökkent a mozilátogatók száma, sikerült visszacsábítani a közönséget a mozikba a magyar filmekre.

A sikeres mozifilm számomra nagyon egyszerű megfejtéssel bír: az a film, amiért bemegyünk, leköt minket, és úgy jövünk ki a moziból, hogy érdemes élni

– árulta el a Svenk stábjának a Nemzeti Filmintézet elnöke. Hozzátette: a Hogyan tudnék élni nélküled? esetében van a sikernek még egy szereplője, aki nem más, mint Demjén Ferenc. „Mindig azt szoktam mondani, hogy a világsztárunk, csak a világ nem tud róla. Ha mondjuk Londonba születik, akkor most Elton John mellett emlegetnék a nevét” – tette hozzá Káel Csaba a Svenknek.

A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című film minden nézettségi rekordot megdöntött, a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd forint (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete) – ezzel a teljes magyar piacon, a hollywoodi filmeket is beleértve, az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után. A film még mindig műsoron van, külföldi moziforgalmazásban is látható, és hátravannak még a tévé- és streamingbevételek. A Nemzeti Filmintézet fejlesztési és gyártási támogatása összesen 1,006 milliárd forint volt.

Decemberi mozipremierje óta az Intercom forgalmazásában a hazai mozikban 1 002 065-en váltottak jegyet a Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat és Kirády Marcell főszereplésével készült vígjátékra. Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy 200 000-en váltottak rá jegyet, Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.

A páratlan sikerű Hogyan tudnék élni nélküled? munkálatai 2020-ban kezdődtek. Ötletgazdája és producere, Kirády Attila abban az első perctől biztos volt, hogy olyan látványos, szórakoztató és műfaját tekintve hiánypótló produkciót szeretne tető alá hozni, aminek az alapját az egyik közkedvelt hazai énekes vagy együttes életművére építik. A bőség zavarával küzdött a kiválasztás során az alkotócsapat. Köszönhetően annak, hogy a magyar beatkorszak berobbanása óta a honi palettán egymást követték a jobbnál jobb, generációkon átívelő előadók, zenekarok.