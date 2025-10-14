1 órája
Kihirdették a Hagyományok Háza divatpályázatának díjazottjait
Több mint 120 alkotás érkezett a Hagyományok Háza Kis fekete című pályázatára, amelyek közül tízet jutalmazott díjjal a szakmai zsűri.
A hagyomány nem múzeumi tárgy, hanem élő inspirációforrás
Forrás: Hagyományok Háza
Fotó: Hrotkó Bálint
A pályázatra határon innen és túlról is érkeztek tradicionális ihletettségű kis fekete ruhák és kiegészítők, amelyek közül a zsűri harmincnyolc alkotást választott ki bemutatásra. A legkiemelkedőbbeknek járó tíz díjat szombaton egy immerzív divatbemutató keretében adták át – közölte a Hagyományok Háza kedden az MTI-vel.
A pályázat Cselényi Eszter, a Celeni divatmárka tulajdonosának fővédnöksége mellett két kategóriában zajlott. Külön értékelték a teljes viseleteket és külön az alkalmi kiegészítőket.
A Kis fekete teljes öltözék kategória első díját Sigmond Gáborné Judit nyerte el modern matyó viseletével, amelyben a hagyományos hímzéseket aranyszálas szövéstechnikával idézte meg. A második helyezett Lisztóczki Sára „Matyó couture” című alkotása a klasszikus matyó motívumokat ötvözte luxusanyagokkal, míg a harmadik helyen Ferkovics Annamária Kis fekete ruha hosszú rúzsával című kreációja végzett, amely játékos női gesztusként idézte meg a kalocsai hímzés bátorságát – olvasható a közleményben.
Így ünnepelték a magyar népmese napját a Felvidéken
Pietro Da Pomozzi – Pomozi Péter The Superstitious című alkotását Folk Trend díjjal ismerték el. Demjén Dorottya, a Népművészet Ifjú Mestere és Prima Junior díjas nemezművész, matyó ihletésű selyemnemez ruhájával nyerte el a mentorprogram-díjat. Nemczov Zsófia sárközi ihletésű kis feketéjével szintén szakmai mentorprogramban folytathatja fejlődését. Emellett a Hagyományok Háza megvásárolta az alkotását a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteménye számára.
A kiegészítők kategóriájában Hirth Laura Anna sárközi ihletésű blézere aratta a legnagyobb sikert, amely a tradíció kézműves technikáit kortárs szabásban újította meg. A második helyezett Detre Mikolt sárközi szedettes motívummal díszített stólája finom nőiességével tűnt ki, míg a harmadik díjat Kiss Limpár Éva Éjféli rózsák sujtás ékszerszettje kapta, amely újraértelmezte az időtlen eleganciát – írták.
Kanász Dorina Kivetkőző porcelán című alkotása egyedi díjban részesült különleges anyaghasználatáért – fűzték hozzá.
A pályázat legfőbb üzenete, hogy
a hagyomány nem múzeumi tárgy, hanem élő inspirációforrás.
A pályaművek közös üzenete, hogy
a hagyomány nem határol be minket, inkább felszabadít.
„Ha a kis fekete új értelmet nyerhet – a matyó arannyal, a kalocsai hímzéssel, a sárközi szövés finomságával –, akkor a divat már nemcsak stílus, hanem önismeret, identitás is lehet, és kapaszkodót nyújthat a gyökértelennek tűnő, mai kor emberének” – fogalmazott a közlemény.