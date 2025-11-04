Itt a Török Ádám 75 sorozat újabb része: végre kiadják a legenda kanadai koncertfelvételét

A Török Ádám 75 jubileumi CD-sorozat második része eredetileg a Mini 75/55 című jubileumi turnéhoz kapcsolódva jelent volna meg 2023-ban, koncertfelvételek válogatásaként. Török Ádám („Gyugyó”) és csapata azonban nem csupán régi Mini-albumokat akart újrakiadni, hanem ritkaságokat és különlegességeket is szerettek volna beválogatni, ezért hosszú tervezés előzte meg az anyag összeállítását.

Végül több formáció – a Mini, a Török Ádám & Mini, az Új Mini, a V Mini és a Hármasfogat – koncertjeiből választottak egy-egy albumot. Az elsők között került be a válogatásba a Vancouveri Mini 2014-es felvétele, amelynek előkészítése 2022-ben el is kezdődött. A projektet azonban a háborús energiaválság és Török Ádám tragikus halála miatt félbe kellett hagyni, de szerencsére később újraindulhatott.

A most megjelenő lemez borítója

Ennek köszönhetően a Vissza Vancouverbe CD most egy nyolcoldalas booklettel kiegészülve kerül kiadásra, a Rock Diszkont forgalmazásában lesz elérhető. Az album nyilvános ősbemutatójára 2025. november 6-án, 18 órakor kerül sor a budapesti ½ 9 Music Pubban. A belépés ingyenes.

Arról, hogy Madari Miklós billentyűs miként emlékezett vissza a Török Ádámmal való nagy találkozásra és a közös zenélésekre, elolvashatja IDE KATTINTVA a Magyar Nemzet cikkében.